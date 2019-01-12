Son Dakika Haberleri: Bacağını Araba Ezen Yavru Köpeğe Belediye Sahip Çıktı

Bacağını Araba Ezen Yavru Köpeğe Belediye Sahip Çıktı

43 dakika önce

Uşak'ta bacağını otomobil ezen minik köpeğin patisi kesilmek zorunda kaldı.

Bacağını Araba Ezen Yavru Köpeğe Belediye Sahip Çıktı, System.String[]
Uşak'ta bacağını otomobil ezen minik köpeğin patisi kesilmek zorunda kaldı. Belediyenin sahip çıktığı minik köpeğin ilk tedavisi yapılırken iyileşme sürecine göre kesilen ayağına protez yapılacak.

Banaz ilçesinde meydana gelen üzücü olayda yavru bir sokak köpeğine kimliği tespit edilemeyen bir sürücü çarpıp kaçtı. Çarpmaya bağlı olarak minik köpeğin sağ ön ayağı feci şekilde parçalandı. Durumu gören vatandaşlar hemen Banaz Belediyesi yetkililerine haber verdi. Yavru köpeği zaman kaybetmeden barınakta bulunan veterinere götüren belediye çalışanları aşırı kan kaybeden yavru köpeğe ilk müdahale yapılmasını sağladı. Yapılan kontrolde yavru köpeğin yaşaması için parçalanan ayağının bir kısmı kesildi. Genel durumu iyi olan yavru köpek barınakta özel bir odaya alındı.

Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı, yavru köpeği barınakta ziyaret ederek, sağlığına kavuşması için gereken tüm çalışmaların yapılması ve ilerleyen süreçte kesilen ayağına protez takılması için yetkililere talimat verdi. İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamada bulunan Arpacı, "Tam teşekkülü hayvan barınağımızda elimizden geldiğince bu canlılara sahip çıkıyoruz. Tedavileri için uzman veterinerlerimiz sürekli görev başında. Bugün de bir kaza sonucu ayağı parçalanan yavru bir köpek getirildi. İyileşmesi için ne gerekiyorsa yapılması talimatını verdim. Bizler yaradılanı Yaradan'dan ötürü sevdiğimiz için, en az bizler kadar yaşama hakkı olan bu canlılara her zaman sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi. - UŞAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 04:37 Kaynak: İHA

Banaz, Uşak, 3. Sayfa
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