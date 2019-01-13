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Bacağını Kaybetme Korkusuyla Gelip, Yürüyerek Çıktı

1 saat önce

Bacağını kaybetme korkusuyla gelip, yürüyerek çıktıANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde egzama hastalığı nedeniyle bacağını kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya bir kişi, akupunktur ve ozon gibi tedavilerle iyileşerek eski sağlığına kavuştu.

Bacağını kaybetme korkusuyla gelip, yürüyerek çıktı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde egzama hastalığı nedeniyle bacağını kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya bir kişi, akupunktur ve ozon gibi tedavilerle iyileşerek eski sağlığına kavuştu.
Alanya'da yaşayan 56 yaşındaki Yusuf Ziya Arslan, yaklaşık 4 yıldır 2 bacağındaki egzama hastalığı nedeniyle Ankara ve Alanya'da bulunan çeşitli hastanelere giderek şifa aradı. Birçok tedaviye rağmen egzamanın gittikçe artmasından endişelenen ve sağ bacağı dizden itibaren kesilme noktasına gelen Arslan, son olarak Alanya'da özel bir sağlık merkezine geldi. Burada Dr. Recep Çelik tarafından tedaviye alınan Arslan'a akupunktur ve ozon gibi çeşitli uygulamalar yapıldı. Yaklaşık 4 aydır tedavisi süren Arslan eski sağlığına kavuştu.
"Her gittiğim yerde bacağımın kesileceğini söylediler"
Tedavi merkezine geldiğinde son aşamada olduğunu ve bacağını kaybetme korkusu yaşadığını belirten Arslan, "Geldiğimde işin doğrusu tedavilerin cevap vermediği ve son noktaydı. Her gittiğim yerde sağ bacağımın dizden itibaren kesilecek olduğunu söylediler. Artık umudum biterek bacağımın kesileceği korkusuyla geldim. Burada yapılan tedaviyle sağlığıma kavuştum . Şu anda bacağımda herhangi bir kaşıntı, akma, sancı gibi benzeri hiçbir şey şikayetim kalmadı ve hastalığı yendim"dedi.
"Akupunktur tedavisi uygulayıp beslenmeyi düzenledik"
Uyguladığı tedavi hakkında bilgi veren Dr. Recep Çelik ise Ziya Arslan'ın 2 ayağında da egzama şikayetiyle geldiğini ve çok büyük korkularının olduğunu söyledi. Çelik, "Hastanın kendi ifadesiyle söylediği gibi ayağım kesilecek diye bir korkusu vardı. Bize geldikten sonra biz 4 ay içerisinde bir taraftan beslenmesini düzenledik, diğer taraftan da akupunktur ve ozon tedavisi uygulayarak hastamızı tedavi ettik. Şu anki hali oldukça iyi ve herhangi bir sorun yok" şeklinde konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 12:09 Kaynak: İHA

Yusuf Ziya Öztabak, Antalya, Alanya, Sağlık
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