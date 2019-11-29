Son Dakika Haberleri: Bacağını kaybetmesine yol açan tomrukla çalışan halterci Türkiye şampiyonu oldu
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Bacağını kaybetmesine yol açan tomrukla çalışan halterci Türkiye şampiyonu oldu

7 saat önce

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde ormanda çalışırken düşen tomrukla yaralanan ve sol bacağı diz hizasından kesilen Hakan Dağ, tomrukla çalışarak başladığı halterde Türkiye şampiyonu oldu.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde ormanda çalışırken düşen tomrukla yaralanan ve sol bacağı diz hizasından kesilen Hakan Dağ, tomrukla çalışarak başladığı halterde Türkiye şampiyonu oldu.

Acıpayam ilçesinde yaşayan 33 yaşındaki Hakan Dağ, 5 yıl önce ormanda çalışırken kamyondan sol bacağının üzerine tomruk düşmesi sonucu ağır yaralandı. Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde tedavi gören ve sol bacağı diz hizasından kesilerek protez bacak takılan Dağ, 15 madalya kazandığı güreşi bırakıp bedensel engelliler halter branşına geçti.

Bu süreçte orman işlerinde çalışan Dağ, tomrukları kaldırarak halter antrenmanlarına devam etti. İlçede spor salonu sahibi Uğur Tekin de ücretsiz antrenman yapmasına olanak sağladığı Dağ'ın antrenörlüğünü üstlendi.

2017 yılında Türkiye 4'üncüsü, 2018'de üçüncü olan Hakan Dağ, Kocaeli'de 22-23 Kasım'da düzenlenen Bedensel Engelliler Türkiye Halter Şampiyonası'nda 80 kiloda mücadele etti ve 137 kilo kaldırarak şampiyonluğa ulaştı.

Dağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bacağımı kaybettikten sonra halterde katıldığım şampiyonalarda üç önemli derece elde ettim. Beni engelli durumuna düşüren tomruklarla çalışarak şampiyon oldum. Haftanın 3 günü ormana gidip yevmiye usulü çalışıyorum. Düzenli bir işim olsa daha başarılı olacağımı düşünüyorum. Hedefim, Avrupa ve dünya şampiyonalarına katılmak ve Türk bayrağını dalgalandırmak."

Bacağını kaybetmesine yol açan tomrukla çalışan halterci Türkiye şampiyonu oldu

Acıpayam, Denizli, Spor

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 06:11 Kaynak: AA
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