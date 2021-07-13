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Ayağını kaybetti ama voleyboldan kopmadı - Son Dakika

Ayağını kaybetti ama voleyboldan kopmadı

13.07.2021 10:12

ESKİŞEHİR'de Gençlik Spor Kulübünde amatör voleybol oynayan ve milli takım kampına katılacakken traktörden toprak eleme makinesi içine düşüp sol bacağı kopan Barış Şimşek (17), voleyboldan yine kopmadı.

ESKİŞEHİR'de Gençlik Spor Kulübünde amatör voleybol oynayan ve milli takım kampına katılacakken traktörden toprak eleme makinesi içine düşüp sol bacağı kopan Barış Şimşek (17), voleyboldan yine kopmadı. Bu kez Oturarak Voleybol Erkek Milli Takımı'nın oyuncusu olan ve Aksaray'daki kampa katılarak ter döken Şimşek, "Yaşadığım kaza psikolojik olarak beni kötü bir duruma sokmadı. Eve kapanarak kendime negatif duygular yaşatmadım. Pozitif bir çocuğum. Oturarak voleybol takımına geçtim. Artık sportif anlamda burada yoluma devam edeceğim. Engelleri aşmak benim için bir vazife" dedi.

5 yıldır voleybol oynayan  Barış Şimşek, yaklaşık 5 ay önce çiftçi olan ailesine yardım etmek için köye gitti. Şimşek, eniştesinin kullandığı traktörden toprak eleme makinesi içine düşüp, sol bacağını kaptırdı. Tedavi altına alan Şimşek'in kopan bacağı yerine dikilemedi. O dönemlerde milli takım kampına katılmak için gün sayarken talihsizlik yaşayan Şimşek, kopan bacağına rağmen voleybolu bırakmadı. Bu kez de bedensel engelli sporcuların  oynadığı Oturarak Voleybol Erkek Milli Takımı'na katıldı.

'KENDİMİ SPORA  ADADIM'Takımın Aksaray'daki kamp çalışmalarında yer alan Şimşek, yaşadığı olayın ardından hayata küsmeyip, voleybolla yeniden ayakta durduğunu belirterek, şunları söyledi: "Kaza geçirmeden önce korana süreci olmasaydı, Ankara'da voleybol milli kampına katılacaktım. Virüs dolayısıyla köye vakit geçirmeye ve çalışmaya gittim. Bir kaza sonucunda toprak eleme makinesine ayağımı kaptırdım. Yaşadığım kaza psikolojik olarak beni kötü bir duruma sokmadı. Eve kapanarak kendime negatif duygular yaşatmadım. Pozitif bir çocuğum. Oturarak voleybol takımına yöneldim. Artık sportif anlamda burada yoluma devam edeceğim. Engelleri aşmak benim için bir vazife. Sporla zaten ilgileniyordum ve  5 yıllık bir voleybol geçmişim vardı. Ailem benimle gurur duyuyor. Kendimi tamamen spora adadım."'ENGELLİLER İSTEDİKLERİ HER SPORU YAPABİLİR'Engelli bireylerinde birçok sporda başarılı olabileceğini ifade eden  Şimşek, "Engelli olduğum için birçok kapı açık; üniversite okuyabilirim, yurt dışına gidebilirim. Bazı içine kapanan kardeşlerimize seslenmek istiyorum. İçinize kapanmayın, bir sosyal aktiviteniz ya da sporsal bir faaliyetiniz olsun. Sporla engelleri aşabilirsiniz. Birçok engelli basketbol oynuyor, fitness yapıyor. Ben kampta olmasam muhakkak başka bir işle uğraşırdım. İçinize kapandığınız zaman susabilirsiniz; ama hayat devam ediyor. Spor dalında engelli olmak aslında bir avantaj, bu avantajı milli bir sporcu olarak yaşamak da çok güzel "diye konuştu.  Oturarak Voleybol Milli Takımlarının Baş antrenörü Yusuf Kenan Kök, "Barış, bizim tamamen isteyip de bulamayacağımız bir sporcu. Ben her zaman şuna inanıyorum, bir insanın kaderi ne olursa olsun, bir şeyi azimle isterse, kaderindeki o olguyu çok üst noktalara getirebilir. Bunlardan birisi de Barış. Maalesef şanssız bir kaza geçirmiş. Voleybolcu olmak isterken, kaza sonrası sporu bırakmama kararı almış, çok da iyi etmiş.  Kendisi takımımızın en küçük oyuncusu. İnanılmaz eğlenceli, fantastik ve takımımızın şu an neşe kaynağı" dedi.

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Ayağını kaybetti ama voleyboldan kopmadı
Ayağını kaybetti ama voleyboldan kopmadı
Ayağını kaybetti ama voleyboldan kopmadı
Ayağını kaybetti ama voleyboldan kopmadı
Ayağını kaybetti ama voleyboldan kopmadı
Ayağını kaybetti ama voleyboldan kopmadı
Ayağını kaybetti ama voleyboldan kopmadı
Ayağını kaybetti ama voleyboldan kopmadı
Ayağını kaybetti ama voleyboldan kopmadı
Ayağını kaybetti ama voleyboldan kopmadı
Ayağını kaybetti ama voleyboldan kopmadı
Ayağını kaybetti ama voleyboldan kopmadı
Ayağını kaybetti ama voleyboldan kopmadı
Ayağını kaybetti ama voleyboldan kopmadı

Barış Şimşek, Milli Takım, voleybol, Kaza, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Ayağını kaybetti ama voleyboldan kopmadı - Son Dakika Spor


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