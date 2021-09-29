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Bacağını ve kollarını kaybeden kişi protez desteğiyle hayata tutunmak istiyor - Son Dakika

Bacağını ve kollarını kaybeden kişi protez desteğiyle hayata tutunmak istiyor

29.09.2021 12:02
Bacağını ve kollarını kaybeden kişi protez desteğiyle hayata tutunmak istiyor, System.String[]

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde elektrik akımına kapılarak bacağını ve iki kolunu kaybeden Cuma Yıldız, hayata tutunmak için protez desteği bekliyor.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde elektrik akımına kapılarak bacağını ve iki kolunu kaybeden Cuma Yıldız, hayata tutunmak için protez desteği bekliyor.

Şahkulu Mahallesi'nde yaşayan ve inşaatlarda çalışan, bir çocuk babası Yıldız, 3 yıl önce evinin damında onarım yaparken elektrik akımına kapıldı.

Ağır yaralanan Yıldız, bacağını ve kollarını kaybetti.

Yıldız, AA muhabirine, kazada iç organlarının da zarar gördüğünü, kaldırıldığı hastanede 3 ay yoğun bakımda kaldığını ve 12 ameliyat geçirdiğini söyledi.

Yaşadığı mağduriyetin bir nebze olsun giderilmesi için protez bacak ve kollara ihtiyaç duyduğunu ifade eden Yıldız, "Bir bardak su dahi içemiyorum. Bütün ihtiyaçlarım eşim tarafından gideriliyor. Tekrar yürümek, kızımın elinden tutmak istiyorum. İhtiyaçlarımı kendim karşılamak istiyorum." dedi.

Yıldız, hayırseverlerden destek beklediğini dile getirerek, "Eski hayatıma dönmek, kızıma, aileme bakmak istiyorum. Evim kira. Devletin verdiği engelli maaşıyla geçiniyorum. Protez bacağım ve kollarım olursa eski hayatıma dönebilirim. 6 ay önce Valilik onayıyla yardım kampanyası başlatıldı. Destek bekliyorum." diye konuştu.

Kızıltepe, Mardin, Protez, Cuma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bacağını ve kollarını kaybeden kişi protez desteğiyle hayata tutunmak istiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bacağını ve kollarını kaybeden kişi protez desteğiyle hayata tutunmak istiyor - Son Dakika
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