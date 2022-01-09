Üye Girişi
Bacağını ve kolunu kaybeden genç, protez desteğiyle hayata tutunmak istiyor - Son Dakika

Bacağını ve kolunu kaybeden genç, protez desteğiyle hayata tutunmak istiyor

09.01.2022 09:46
Bacağını ve kolunu kaybeden genç, protez desteğiyle hayata tutunmak istiyor

Adana'da elektrik akımına kapılınca bir kolunu ve bacağını kaybeden 24 yaşındaki Hacı Aka, hayata tutunmak için protez desteği bekliyor.

Adana'da elektrik akımına kapılınca bir kolunu ve bacağını kaybeden 24 yaşındaki Hacı Aka, hayata tutunmak için protez desteği bekliyor.

Aka, merkez Seyhan ilçesinde, yaklaşık bir yıl önce motosikletiyle trafoya çarpıktan sonra elektrik akımına kapıldı.

Ağır yaralanan Aka, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir ay yoğun bakımda kaldı.

Sol kolu dirsekten, sol bacağı ise dizden kesilmek zorunda kalan Aka'nın sağ eli ise yanıktan dolayı kullanamaz hale geldi.

Hacı Aka, AA muhabirine, kolunu ve bacağını kaybettiği için çok üzgün olduğunu söyledi.

Kazadan önce kepçe operatörlüğü yaptığını anlatan Aka, başına gelen olayla hayatının altüst olduğunu aktardı.

Şu an annesinin yardımıyla ihtiyaçlarını karşılayabildiğini dile getiren Aka, tek isteğinin protez kolla ve bacakla da olsa hiç kimsenin yardımı olmadan yaşamına devam etmek olduğunu belirtti.

Aka, protez alımıyla ilgili hayırseverlerden destek beklediğini kaydetti.

Bacağını ve kolunu kaybeden genç, protez desteğiyle hayata tutunmak istiyor
Bacağını ve kolunu kaybeden genç, protez desteğiyle hayata tutunmak istiyor

YORUMLAR
500

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Seyhan, Protez, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bacağını ve kolunu kaybeden genç, protez desteğiyle hayata tutunmak istiyor - Son Dakika


Hain saldırıda şehit düşen 3 askerin naaşı, törenle memleketlerine gönderildi Hain saldırıda şehit düşen 3 askerin naaşı, törenle memleketlerine gönderildi         
09:14
Marmaris'te görülmemiş dolu yağışı! Şiddeti kaldırım taşlarını söktü, sokağa inenler gözlerine inanamadı Marmaris'te görülmemiş dolu yağışı! Şiddeti kaldırım taşlarını söktü, sokağa inenler gözlerine inanamadı         
08:54
Görenler anlam veremedi! Aleyna önce çatıya çıktı, sonra odada twerk yaptı Görenler anlam veremedi! Aleyna önce çatıya çıktı, sonra odada twerk yaptı         
08:39
Şarkıcı Ebru Yaşar, düşüp diz kapağını kırdı Şarkıcı Ebru Yaşar, düşüp diz kapağını kırdı         
02:32
Burak Elmas, Fatih Terim'le yolları neden ayırmıyor? Burak Elmas, Fatih Terim'le yolları neden ayırmıyor?         
22:15
Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Akar'dan Kazakistan mesajı: Karışık bilgiler var, pozisyonumuzun netleşmesi için biraz beklememiz lazım Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Akar'dan Kazakistan mesajı: Karışık bilgiler var, pozisyonumuzun netleşmesi için biraz beklememiz lazım         
17:32
Dolandırıcılıktan tutuklanan fenomenler serbest bırakıldı Dolandırıcılıktan tutuklanan fenomenler serbest bırakıldı         
16:29
Doğuma giden karısını taşıyan ambulansı motosikletle takip eden gence otomobil çarptı Doğuma giden karısını taşıyan ambulansı motosikletle takip eden gence otomobil çarptı         
16:06
TOGG'un videosunu paylaşan Bakan Varank'tan esprili paylaşım: Kaputa vurmasaydınız keşke TOGG'un videosunu paylaşan Bakan Varank'tan esprili paylaşım: Kaputa vurmasaydınız keşke         
15:08
Kadınlarla verdiği pozlardan dolayı tepki çeken Turabi isyan etti: Başkalarının namusundan size ne? Kadınlarla verdiği pozlardan dolayı tepki çeken Turabi isyan etti: Başkalarının namusundan size ne?         
15:02
Devlet Bahçeli'den muhalefete sert sözler: Bitiniz mi kanlandı Türkiye'den Kazakistan mı çıkaracaksınız? Devlet Bahçeli'den muhalefete sert sözler: Bitiniz mi kanlandı Türkiye'den Kazakistan mı çıkaracaksınız?         
13:46
Yakın arkadaşının ani kaybıyla yıkılan Seren Serengil: Böğüre böğüre ağladım Yakın arkadaşının ani kaybıyla yıkılan Seren Serengil: Böğüre böğüre ağladım         
11:54
Maaşlarda düşüş olacak mı? Bakan AGİ ile ilgili çalışanların merak ettiği soruyu yanıtladı Maaşlarda düşüş olacak mı? Bakan AGİ ile ilgili çalışanların merak ettiği soruyu yanıtladı         
11:05
Cübbeli Ahmet Hoca'nın "Öp beni, yala beni"si unutulmuyor! Bu kez Gonca Vuslateri hocanın sözleri eşliğinde dans etti Cübbeli Ahmet Hoca'nın "Öp beni, yala beni"si unutulmuyor! Bu kez Gonca Vuslateri hocanın sözleri eşliğinde dans etti         
10:31
Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesinde mutlu son! İşte pazartesi günü Ali Koç'un açıklayacağı isim Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesinde mutlu son! İşte pazartesi günü Ali Koç'un açıklayacağı isim         
09:35
Filmde şehit Ferhat Gedik'i canlandıran İsmail Hacıoğlu, galada konuşurken duygulandı Filmde şehit Ferhat Gedik'i canlandıran İsmail Hacıoğlu, galada konuşurken duygulandı         
09:23
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden çıkarmak çok zordur ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden çıkarmak çok zordur         
07:54

Son Dakika Haberleri
00:01 Kılıçdaroğlu'nun canlı yayın performansı Fatih Altaylı'yı şaşırttı
23:15 Son Dakika: 3 şehidin kanı yerde kalmadı! PKK hedefleri vuruldu, 12 terörist etkisiz hale getirildi
22:56 Kılıçdaroğlu ile Bakan Karaismailoğlu arasında canlı yayında hararetli tartışma
22:38 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim açıklaması: Önümüzdeki Eylül ayında seçim bekliyorum
22:14 Burak Elmas, Fatih Terim'le yolları neden ayırmıyor?
21:56 Kemal Kılıçdaroğlu: Amacım mülakata dikkat çekmekti, kapı açık olsa da girmeyecektim
21:54 Brezilya'da devasa kaya parçası turist teknesinin üzerine düştü
21:07 Taraftarın tepki gösterdiği Terim'den hayrete düşüren davranış
20:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakan Karaismailoğlu ile ilginç diyaloğu dikkat çekti
20:53 Galatasaray, evinde Giresunspor'a 1-0 mağlup oldu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2022 09:56:24. #1.13#
SON DAKİKA: Bacağını ve kolunu kaybeden genç, protez desteğiyle hayata tutunmak istiyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement