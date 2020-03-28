Bacak Ağrısı İçin Hangi Doktora Gidilir? Bacak Ağrısına Hangi Bölüm Bakar

Diz ağrıları, hem uzun hem de kısa süreli problemlerin sebep olabildiği bir durumdur. Diz ağrılarına nazaran bacak ağrıları genellikle yaralanma ve aşırı kullanmadan dolayı oluşmaktadır.



Bacak ve Diz Ağrıları Nasıl Oluşur?



Diz ağrılarının belirli bir yaş grubu yoktur, her yaş grubunda gözlemlenebilmektedir. Oldukça yaygın olarak oluşan bu ağrıların sebepleri genellikle yırtık ya da yırtılmış bağ gibi yaralanmalar neticesinde oluşmaktadır. Bazı tıbbi olaylar da diz ağrılarına neden olabilmektedir.



Bacak ağrılarının çoğu küçük yaralanma ya da aşırı kullanım sonucu oluşmaktadır. Bu ağrılar genel olarak birkaç gün sonra geçmektedir. Bununla beraber kemikler, eklemler, bağlar, kaslar, yumuşak dokular ya da tendonlarda yıpranmalar gibi ciddi tıbbi sorunlar da bacak ağrılarının oluşmasına sebep olabilmektedir.



Bacak ve Diz ağrıları İçin Hangi Doktora Gidilir? Bacak Ağrısına Hangi Bölüm Bakar?



Diz bölgesinde belirgin bir ödem, ciltte meydana gelen kızarıklıklar, aşırı seyreden ağrı ve ateş, ısının artması ile oluşan hassasiyet oluşması durumlarında alanında uzman bir hekime başvurulmalıdır. Diz ağrısı şikayetlerinde ilk adım olarak travmatoloji ve ortopedi bölümlerine gidilmektedir. Fakat ani oluşan yaralanma ve travmaların haricinde fizik tedavi ve rehabilitasyon doktoruna/ bölümüne gitmek daha doğru bir seçim olacaktır.



Bacak ağrılarında, bacağın ağrı sebebine göre gidilecek bölümler değişkenlik göstermektedir. Olası bir bacak ağrısı semptomunda;



- Nöroloji (Nörolog)



- Genel Cerrahi



- Kalp ve Damar Cerrahi



- Ortopedi ve Travmatoloji (Ortopedist) uzmanlarına gitmekte fayda vardır.