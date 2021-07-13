Bacak ağrısına ne iyi gelir? Şiddetli bacak ağrısı nasıl geçer, neden olur? Evde bitkisel çözüm önerileri

Başta romatizma olmak üzere birçok fiziksel etken bacak ağrısına neden olabilir. Aynı zamanda psikomatik rahatsızlıklar da doğrudan olmasa bile dolaylı olarak bacakların ve eklemlerin ağrımasına neden olabilir. Yaş faktörü bacak ağrılarında son derece önemli bir yer teşkil ediyor. Özellikle elli yaş üstü kadın ve erkeklerde kronik bacak ağrıları oluşarak yaşam standardını aşağı çekmektedir.

Bacak Ağrısına Evde Ne İyi Gelir?

Çoğu ayak ağrısı daha sonrasında yayılarak bacak bölgesine geçebilir. Bunun önüne geçmek için, özellikle uzun süreli ayakta kalarak çalışanlar ayaklarını ılık ve tuzlu suda bekletebilir. Ayrıca, evde ve spor salonlarında düzenli aralıklarla yapılan egzersizler bacak ağrılarına karşı ekstra koruma sağlar. Belli başlı hareketler, vücudu zorlamadan ve çalıştırıcı eşliğinde yapılmalıdır. Bunun dışında, ortopedik tabanlı spor ayakkabılarla günde yarım saat ile bir saat aralığında yürüyüş yapmak, sağlıklı bir yaşam için idealdir. Bacak kaslarını çalıştıran tempolu yürüyüşler ağrı semptomlarının giderek azalmasına vesile olur.

Bacak Ağrısına İyi Gelen Besinler

Ağrı kesici özelliği bulunan birçok organik gıda bulunmaktadır. Yumurta ve süt başta olmak üzere sağlıklı beslenmeye özen gösteren kişilerde bacak ve eklem ağrıları en aza indirgenir. Kırmızı ve beyaz et tüketimine de ağırlık verilmelidir.

Bacak Ağrısı Nasıl Geçer?

Kas zedelenmesinden kaynaklı kas ağrılarında ağrı hissettiğiniz bölgeye soğuk masaj yapabilirsiniz. Buzla bacağınıza günde 3-4 defa masaj yaparsanız ağrılar dinebilir. Özellikle kantaron yağıyla bacaklara masaj yapmak ağrıları hafifletmeye yardımcı olur. Masajdan sonra havlu bez ve streç filmle bacaklarınızı sarın ve dinlenmesine izin verin. Yağlı masaj da bacak ağrılarına iyi gelen yöntemlerdendir.

Bacak Ağrısı Neden Olur?

Hareketsiz yaşam: Genelde masa başı çalışan ve gün içerisinde çok az hareket eden kişilerde ilerleyen yaş ile birlikte bacak ağrısı ortaya çıkabilir. Hareketsiz kalan bacaklar önce uyuşmak suretiyle şiddetli ağrılara neden olabilir. Masa başı çalışan kişilerin en azından saat başı bacaklarını hareket ettirmeleri ya da kalkıp bulunduğu ortamlarda bir süre yürümeleri öneriliyor.

Aşırı zorlama/ yükleme: Spor ve egzersiz yaparken bacakları aşırı zorlamak kas ve eklem ağrılarına neden olmaktadır. Spordan önce ya da sonra yetersiz beslenmek de vücutta hem su hem protein kaybına neden olmaktadır. Haftanın her günü spor yapmaktan kaçınılmalıdır. Günlük sporlarda ise bir saati aşmamaya özen gösterilmelidir.

Romatizma: Romatizma hem ayaklarda hem de bacaklarda ağrıya sebep olabilir. Soğuk hava ve rutubet gibi faktörler, tetikleyici unsurlar arasında gösteriliyor.

Ödem: Vücudun çeşitli yerlerinde ortaya çıkan ödemler sadece şişkinlik değil ağrıya neden olmaktadır. Ödemin vücuttan sağlıklı bir şekilde atılması için beslenme alışkanlıklarının yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor.

Bacak Ağrısına Neden Olan Yaralanmalar

Kramp: Yanlış ayakkabı seçimleri başta olmak üzere birçok faktör krampa yol açar. Kramp ise tıp literatüründe bir tür yaralanma olarak geçmektedir. Kramp girmiş bacakları olabildiğince hareket ettirmeye çalışılmalıdır. Yanlış adımlarla yürümek ve yere yanlış basmak da kramplar oluşumunu tetikler.

Kas ve tendon yaralanmaları: Amatör ya da profesyonel olarak spor ile ilgilenen kişilerde bacak ağrıları çok daha şiddetli hissedilir. Özellikle futbol ve basketbol gibi temas sporlarında hem kas hem tendon yaralanmaları bacakların ağrımasına neden olmaktadır.

Bacak Ağrısına Neden Olan Diğer Faktörler

Sinir sıkışması: Bacaklar, en fazla kas kütlesine sahip olan vücut bölümüdür. Bununla birlikte bel altından ayak bileklerine kadar uzanan bölümde çeşitli sınırlar bulunmaktadır. Bu sinirlerin çevresel nedenlerden dolayı sıkışması kısa süreli bacak ağrılarına sebebiyet verebilir.

Bel fıtığı: Elli yaş üstü bireylerde çok sık rastlanan bel fıtığı hastalığının en büyük belirtilerinden biri bacak ağrısıdır. Ağrılar şiddetli ve sürekli oluyorsa profesyonel yardım almak gerekir.

Büyüme atakları: Çocuklarda 2- 3 gün aralıklarla görülen bacak ağrılarının yegane sebebi büyüme ataklarıdır. Özellikle ergenliğe geçiş döneminde geçici olarak hissedilebilir.