Üye Girişi
Bacak ağrısına ne iyi gelir? Şiddetli bacak ağrısı nasıl geçer, neden olur? Evde bitkisel çözüm önerileri - Son Dakika

Bacak ağrısına ne iyi gelir? Şiddetli bacak ağrısı nasıl geçer, neden olur? Evde bitkisel çözüm önerileri

13.07.2021 17:41
Bacak ağrısına ne iyi gelir? Şiddetli bacak ağrısı nasıl geçer, neden olur? Evde bitkisel çözüm önerileri, System.String[]

Başta romatizma olmak üzere birçok fiziksel etken bacak ağrısına neden olabilir.

Başta romatizma olmak üzere birçok fiziksel etken bacak ağrısına neden olabilir. Aynı zamanda psikomatik rahatsızlıklar da doğrudan olmasa bile dolaylı olarak bacakların ve eklemlerin ağrımasına neden olabilir. Yaş faktörü bacak ağrılarında son derece önemli bir yer teşkil ediyor. Özellikle elli yaş üstü kadın ve erkeklerde kronik bacak ağrıları oluşarak yaşam standardını aşağı çekmektedir.

Bacak Ağrısına Evde Ne İyi Gelir?

Çoğu ayak ağrısı daha sonrasında yayılarak bacak bölgesine geçebilir. Bunun önüne geçmek için, özellikle uzun süreli ayakta kalarak çalışanlar ayaklarını ılık ve tuzlu suda bekletebilir. Ayrıca, evde ve spor salonlarında düzenli aralıklarla yapılan egzersizler bacak ağrılarına karşı ekstra koruma sağlar. Belli başlı hareketler, vücudu zorlamadan ve çalıştırıcı eşliğinde yapılmalıdır. Bunun dışında, ortopedik tabanlı spor ayakkabılarla günde yarım saat ile bir saat aralığında yürüyüş yapmak, sağlıklı bir yaşam için idealdir. Bacak kaslarını çalıştıran tempolu yürüyüşler ağrı semptomlarının giderek azalmasına vesile olur.

Bacak Ağrısına İyi Gelen Besinler

Ağrı kesici özelliği bulunan birçok organik gıda bulunmaktadır. Yumurta ve süt başta olmak üzere sağlıklı beslenmeye özen gösteren kişilerde bacak ve eklem ağrıları en aza indirgenir. Kırmızı ve beyaz et tüketimine de ağırlık verilmelidir.

Bacak Ağrısı Nasıl Geçer?

Kas zedelenmesinden kaynaklı kas ağrılarında ağrı hissettiğiniz bölgeye soğuk masaj yapabilirsiniz. Buzla bacağınıza günde 3-4 defa masaj yaparsanız ağrılar dinebilir. Özellikle kantaron yağıyla bacaklara masaj yapmak ağrıları hafifletmeye yardımcı olur. Masajdan sonra havlu bez ve streç filmle bacaklarınızı sarın ve dinlenmesine izin verin. Yağlı masaj da bacak ağrılarına iyi gelen yöntemlerdendir.

Bacak Ağrısı Neden Olur?

Hareketsiz yaşam: Genelde masa başı çalışan ve gün içerisinde çok az hareket eden kişilerde ilerleyen yaş ile birlikte bacak ağrısı ortaya çıkabilir. Hareketsiz kalan bacaklar önce uyuşmak suretiyle şiddetli ağrılara neden olabilir. Masa başı çalışan kişilerin en azından saat başı bacaklarını hareket ettirmeleri ya da kalkıp bulunduğu ortamlarda bir süre yürümeleri öneriliyor.

Aşırı zorlama/ yükleme: Spor ve egzersiz yaparken bacakları aşırı zorlamak kas ve eklem ağrılarına neden olmaktadır. Spordan önce ya da sonra yetersiz beslenmek de vücutta hem su hem protein kaybına neden olmaktadır. Haftanın her günü spor yapmaktan kaçınılmalıdır. Günlük sporlarda ise bir saati aşmamaya özen gösterilmelidir.

Romatizma: Romatizma hem ayaklarda hem de bacaklarda ağrıya sebep olabilir. Soğuk hava ve rutubet gibi faktörler, tetikleyici unsurlar arasında gösteriliyor.

Ödem: Vücudun çeşitli yerlerinde ortaya çıkan ödemler sadece şişkinlik değil ağrıya neden olmaktadır. Ödemin vücuttan sağlıklı bir şekilde atılması için beslenme alışkanlıklarının yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor.

Bacak Ağrısına Neden Olan Yaralanmalar

Kramp: Yanlış ayakkabı seçimleri başta olmak üzere birçok faktör krampa yol açar. Kramp ise tıp literatüründe bir tür yaralanma olarak geçmektedir. Kramp girmiş bacakları olabildiğince hareket ettirmeye çalışılmalıdır. Yanlış adımlarla yürümek ve yere yanlış basmak da kramplar oluşumunu tetikler.

Kas ve tendon yaralanmaları: Amatör ya da profesyonel olarak spor ile ilgilenen kişilerde bacak ağrıları çok daha şiddetli hissedilir. Özellikle futbol ve basketbol gibi temas sporlarında hem kas hem tendon yaralanmaları bacakların ağrımasına neden olmaktadır.

Bacak Ağrısına Neden Olan Diğer Faktörler

Sinir sıkışması: Bacaklar, en fazla kas kütlesine sahip olan vücut bölümüdür. Bununla birlikte bel altından ayak bileklerine kadar uzanan bölümde çeşitli sınırlar bulunmaktadır. Bu sinirlerin çevresel nedenlerden dolayı sıkışması kısa süreli bacak ağrılarına sebebiyet verebilir.

Bel fıtığı: Elli yaş üstü bireylerde çok sık rastlanan bel fıtığı hastalığının en büyük belirtilerinden biri bacak ağrısıdır. Ağrılar şiddetli ve sürekli oluyorsa profesyonel yardım almak gerekir.

Büyüme atakları: Çocuklarda 2- 3 gün aralıklarla görülen bacak ağrılarının yegane sebebi büyüme ataklarıdır. Özellikle ergenliğe geçiş döneminde geçici olarak hissedilebilir.

Bacak ağrısına ne iyi gelir? Şiddetli bacak ağrısı nasıl geçer, neden olur? Evde bitkisel çözüm önerileri

Masaj, Ağrı, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Bacak ağrısına ne iyi gelir? Şiddetli bacak ağrısı nasıl geçer, neden olur? Evde bitkisel çözüm önerileri - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Süper Lig'de yeni sezonun fikstürü belli oldu! İşte dev maçların oynanacağı haftalar 19:06 Süper Lig'de yeni sezonun fikstürü belli oldu! İşte dev maçların oynanacağı haftalar Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yardımcı antrenör Volkan Demirel birlikte basın toplantısı düzenleyecek 18:58 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yardımcı antrenör Volkan Demirel birlikte basın toplantısı düzenleyecek Bakan Soylu, menfur saldırıda şehit düşen emniyet müdür yardımcısı için konuştu: Milletine aşık bir insandı 18:08 Bakan Soylu, menfur saldırıda şehit düşen emniyet müdür yardımcısı için konuştu: Milletine aşık bir insandı
Kayıp olan 15 bin doları arama çalışmaları devam ediyor! 1000 doları bulundu 17:46 Kayıp olan 15 bin doları arama çalışmaları devam ediyor! 1000 doları bulundu Türk Bayrağı'nı çöpe attıktan sonra 17:23 Türk Bayrağı'nı çöpe attıktan sonra "çok neşeliydim yaptım" savunmasını yapan kadın tutuklandı HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan 17:05 HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan "ittifak" açıklaması: Hiç kimse bizden aynı tavrı beklemesin
Manisa Futbol Kulübü'nü heyecanlandıran transfer! Fransız devi PSG, 17 yaşındaki Manisa'yı transfer etti 16:33 Manisa Futbol Kulübü'nü heyecanlandıran transfer! Fransız devi PSG, 17 yaşındaki Manisa'yı transfer etti Hakkari Emniyet Müdür Yardımcısı'nı şehit eden polis memuru ile ilgili şok iddia! Kavganın kadın komisere taciz sebebiyle ortaya çıktığı öne sürüldü 15:49 Hakkari Emniyet Müdür Yardımcısı'nı şehit eden polis memuru ile ilgili şok iddia! Kavganın kadın komisere taciz sebebiyle ortaya çıktığı öne sürüldü

Son Dakika Haberleri
18:58 Son Dakika: Bakan Koca illere göre 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı
18:44 15 Temmuz darbe girişimi sonrası kaybolan silahların sayısını İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı verdi
18:16 Yıldız golcü Diego Costa adım adım Beşiktaş'a! 2 yıllık sözleşmeye imza atması an meselesi
18:07 Bakan Soylu, menfur saldırıda şehit düşen emniyet müdür yardımcısı için konuştu: Milletine aşık bir insandı
18:00 Irak'ın güneyindeki hastane dehşeti yaşıyor! Korkunç yangında ölü sayısı 92'ye yükseldi
17:57 Ses yaptığı için çocuğu darbetti! Cami müezzinine çifte soruşturma açıldı
17:54 Çay bahçesinde yorgun mermi dehşeti! Yaşlı adam kıl payı kurtuldu
17:54 İtalyan ve İngiliz futbolcular EURO 2020'nin en iyi 11'ine damga vurdu
17:43 Altının kilogramı 500 bin liraya çıktı
17:42 Rakiplere nefes aldırmayacak BİR Fenerbahçe geliyor! Vitor Pereira, 6 saniye kuralını devreye sokuyor
Galatasaray'ın Atina'da uğradığı çirkin tavrın ardından Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı Galatasaray'ın Atina'da uğradığı çirkin tavrın ardından Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı         
19:12
Son Dakika: Bakan Koca illere göre 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı Son Dakika: Bakan Koca illere göre 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı         
18:58
15 Temmuz darbe girişimi sonrası kaybolan silahların sayısını İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı verdi 15 Temmuz darbe girişimi sonrası kaybolan silahların sayısını İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı verdi         
18:44
Şahan Gökbakar'a Şahan Gökbakar'a "iskele" şoku! İzinsiz yerleştirmişti, kaldırılmasına karar verildi         
17:48
Bakkala giderken iki grup arasındaki çatışmayı izleyen adam göğsünden vuruldu Bakkala giderken iki grup arasındaki çatışmayı izleyen adam göğsünden vuruldu         
17:38
Son Dakika: Fenerbahçe'de Gökhan Gönül defteri resmen kapandı Son Dakika: Fenerbahçe'de Gökhan Gönül defteri resmen kapandı         
17:20
Meteoroloji gün verip uyardı, sıcaklıklar 40 dereceyi görecek Meteoroloji gün verip uyardı, sıcaklıklar 40 dereceyi görecek         
16:35
Akbank müşterilerinin gönlünü yeniden kazanmak için harekete geçti, 31 Temmuz'a kadar bu işlemler ücretsiz! Akbank müşterilerinin gönlünü yeniden kazanmak için harekete geçti, 31 Temmuz'a kadar bu işlemler ücretsiz!         
15:57
Yeni diziye başlayan Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün canlı yayında sergilediği samimi haller sevenlerini kızdırdı Yeni diziye başlayan Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün canlı yayında sergilediği samimi haller sevenlerini kızdırdı         
14:51
Taliban, Türkiye'yi 8 maddeyle tehdit etti: Hangi ülke olursa olsun, Afganistan'da kalan tüm taraflara karşılık vereceğiz Taliban, Türkiye'yi 8 maddeyle tehdit etti: Hangi ülke olursa olsun, Afganistan'da kalan tüm taraflara karşılık vereceğiz         
14:08
Göllere bırakılan Japon balıkları herkesin korkulu rüyası oldu! Balıklarla başa çıkamayan yetkililer çareyi sosyal medyada buldu Göllere bırakılan Japon balıkları herkesin korkulu rüyası oldu! Balıklarla başa çıkamayan yetkililer çareyi sosyal medyada buldu         
13:44
Instagram'da canlı yayın yapıyordu! Ünlü rapçi bir anda kanlar içerisinde kaldı Instagram'da canlı yayın yapıyordu! Ünlü rapçi bir anda kanlar içerisinde kaldı         
12:26
Büyükşenler cinayetindeki sır perdesi aralanıyor! Çiftin kızları ve oğlunun da aralarında olduğu 24 kişi için gözaltı kararı çıktı Büyükşenler cinayetindeki sır perdesi aralanıyor! Çiftin kızları ve oğlunun da aralarında olduğu 24 kişi için gözaltı kararı çıktı         
11:44
Fuhuş çetesi çökertildi! Gizli alfabeleri çözüldü, her şey ortaya çıktı Fuhuş çetesi çökertildi! Gizli alfabeleri çözüldü, her şey ortaya çıktı         
11:21
Kasapta vahşi cinayet! Afgan genç Kasapta vahşi cinayet! Afgan genç "Kokuyorsun" dediği iş arkadaşı tarafından bıçaklandı         
11:02
Baldıza taciz iddiası düğünde kaos yarattı! Halayı bırakıp kavgaya tutuştular Baldıza taciz iddiası düğünde kaos yarattı! Halayı bırakıp kavgaya tutuştular         
09:57
Adriana Lima'nın eski sevgilisi Metin Hara, Hilal Altınbilek'le sarmaş dolaş görüntülendi Adriana Lima'nın eski sevgilisi Metin Hara, Hilal Altınbilek'le sarmaş dolaş görüntülendi         
22:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2021 19:48:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bacak ağrısına ne iyi gelir? Şiddetli bacak ağrısı nasıl geçer, neden olur? Evde bitkisel çözüm önerileri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement