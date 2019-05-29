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BACAKLAR: ANDONI ZUBIZARRETA

48 dakika önce

Andoni Zubizarreta, 1986'da Barselona'ya imza attığında İspanya'daki en iyi kaleci olarak kabul edildi. Harika bir kariyere sahip, 126 uluslararası şampiyonluk kazandı ve dört Dünya Kupası ve iki Avrupa Şampiyonasında oynadı. Athletic Bilbao, Barça ve Valencia'da geçirdiği süre boyunca İspanya Birinci Liginde oynanan çoğu maçın rekorunu elinde tutuyor.

Andoni Zubizarreta, 1986'da Barselona'ya imza attığında İspanya'daki en iyi kaleci olarak kabul edildi. Harika bir kariyere sahip, 126 uluslararası şampiyonluk kazandı ve dört Dünya Kupası ve iki Avrupa Şampiyonasında oynadı. Athletic Bilbao, Barça ve Valencia'da geçirdiği süre boyunca İspanya Birinci Liginde oynanan çoğu maçın rekorunu elinde tutuyor.
BACAKLAR: ANDONI ZUBIZARRETA
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 07:06 
Andoni Zubizarreta, Valencia, Barselona, Spor
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