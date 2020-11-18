Bacakları kesilmiş halde bulunan köpeğe HAYTAP sahip çıktı - Son Dakika

Bacakları kesilmiş halde bulunan köpeğe HAYTAP sahip çıktı

18.11.2020 11:09
Bacakları kesilmiş halde bulunan köpeğe HAYTAP sahip çıktı, System.String[]

Samsun'un Havza ilçesinde ön iki bacağı dirseklerinin üzerinden kesilmiş halde bulunan köpek tedavi altına alındı.

Samsun'un Havza ilçesinde ön iki bacağı dirseklerinin üzerinden kesilmiş halde bulunan köpek tedavi altına alındı.

Memduhiye Mahallesi'nde yaralı köpek bulan vatandaşlar sosyal medya üzerinden Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Samsun Temsilciliğine durumu iletti.

HAYTAP Samsun Temsilcisi ve Hayvan Gönüllüleri Derneği Başkanı Semra Antep, ilçeye giderek, ön iki bacağı dirseklerinin üzerinden kesilmiş köpeği Samsun'a getirdi.

Vatandaşların ilk müdahalesini yaptığı yaralı köpek HAYTAP'ın desteği ile Atakum ilçesindeki özel bir hayvan kliniğinde tedavi altına alındı.

Semra Antep, AA muhabirine, yaralı köpeğin fotoğrafları kendilerine gönderilip yardım istendiğinde, ağlayarak köpeği almaya gittiklerini söyledi.

Köpeğe yapılan eziyetin ölümden daha kötü olduğunu ifade eden Antep, "Yaralı yavruyu almaya gittiğimizde insanlığımızdan utandık. Hayvan bizimle hiç göz göze gelmiyordu, başı öne eğikti çünkü bu insanlık dışı davranışı ona bizden biri yapmıştı. Bir insanın bunu yapması çok kötü." dedi.

"Suç duyurusunda bulunduk"

Antep, HAYTAP olarak köpeğin her iki bacağının kesilmesiyle ilgili Samsun Valiliğine, Havza Emniyet Müdürlüğü ve Kaymakamlığına durumu ilettiklerini ve suç duyurusunda bulunduklarını vurguladı.

Yaralı köpeğin tedavisinin ardından ön ayaklarına askılı tekerlek takılabileceğini ifade eden Antep, şunları dile getirdi:

"Köpek yaralı halde bir benzinliğe sığınmış. Orada ilgilenmişler. HAYTAP olarak, adının 'Pamuk' olduğunu öğrendiğimiz köpeğin tedavisini üstlendik, bütün bakımlarını yapıyoruz. En kısa süre içinde iyileşmesini sağlayacağız. Ardından sahipleneceğimiz köpeğin, Bursa'da bulunan HAYTAP'a ait bakıma muhtaç engelli hayvanların kaldığı çiftlik var, oraya götürerek ömür boyu veteriner hekim kontrolünde sağlıklı yaşamasını sağlayacağız."

"Tedavi süreci zaman alacak"

Köpeğin tedavisini yürüten Uzman Veteriner Hekim Mustafa Kanat ise tedavi sürecinin zaman alacağını ancak köpeğin yaşının küçük olmasının bir avantaj olduğunu söyledi.

Yaralı köpeğin durumunun ciddi olduğunu aktaran Kanat, şunları kaydetti:

"Köpeğin genel muayenesini yaptık. Ön iki bacağı dirseklerinin üzerinden düzgün bir cisimle, bıçak gibi bir malzeme ile kesilmiş. Uzun süre böyle dolaştığı için kan değerleri oldukça düşük. Bir hafta içinde kan değerlerini toparlayıp enfekte olan yerleri iyileştireceğiz. Medikal bakımlarını yapacağız. Ardından ameliyata alacağız. Şu an için ameliyata uygun değil. İlerisi için protez takılamayacak sadece tekerlekli bir yürüteç yardımı ile hayatını idame ettirebilir. Dişi olan, iki-üç yaşındaki bu hastamızın bakımını en iyi şekilde yapacağız."

Hayvan Hakları Federasyonu, Samsun, Havza, Köpek, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bacakları kesilmiş halde bulunan köpeğe HAYTAP sahip çıktı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Oyuncu Gülse Birsel, sokağa çıkma kısıtlamasına Burhan Altıntop karakterinin videosuyla gönderme yaptı Koronavirüsten hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu da koronavirüse yakalandı Oyuncu Alper Saldıran, Masumlar Apartmanı dizisinden ayrıldı mı? Kanlar içerisinde bıraktığı sevgilisine akılalmaz tehdit: Bebeği alıp Suriyelilere veririm Kasksız yakalanan İrem Sak'ın ağabey korkusu: Aman o görmesin Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven'in yerine Prof. Dr. Sabahattin Aydın atandı Restoran ve kafelerde, 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis ve gel-al hizmeti verilebilecek Hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu! İşte yasağın kapsamı ve muaf olanlar
Akşener yapılan kısıtlamaları yeterli bulmadı: 14 gün sokağa çıkma yasağı ilan edilsin Akşener yapılan kısıtlamaları yeterli bulmadı: 14 gün sokağa çıkma yasağı ilan edilsin         
10:50
İran Devrim Muhafızları'nın keskin nişancısı Aliyev'i hedefe koydu İran Devrim Muhafızları'nın keskin nişancısı Aliyev'i hedefe koydu         
10:13
Son dakika haberi! Sri Lanka'da eski bakan basın toplantısında çiğ balık yedi Son dakika haberi! Sri Lanka'da eski bakan basın toplantısında çiğ balık yedi         
09:53
Cerrahpaşa Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen: Yoğun bakım doluluk oranı Nisan'dan daha kötü Cerrahpaşa Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen: Yoğun bakım doluluk oranı Nisan'dan daha kötü         
09:21
Bisikletiyle tırın altın kalan vatandaşı itfaiye ekipleri kurtarabildi Bisikletiyle tırın altın kalan vatandaşı itfaiye ekipleri kurtarabildi         
09:09
MasterChef Türkiye'de kıyasıya mücadele! 25 bin TL'lik ödülün sahibi belli oldu MasterChef Türkiye'de kıyasıya mücadele! 25 bin TL'lik ödülün sahibi belli oldu         
07:42
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde vatandaşlar şehirler arası seyahat edemeyecek Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde vatandaşlar şehirler arası seyahat edemeyecek         
02:24
Ailesinden haber alamayan evlat, anne ve babasını sofrada ölü buldu Ailesinden haber alamayan evlat, anne ve babasını sofrada ölü buldu         
01:59
65 yaş üstü ile 20 yaş altına getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının detayları netleşti 65 yaş üstü ile 20 yaş altına getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının detayları netleşti         
01:41
İspanya evinde Almanya'yı 6-0 yendi İspanya evinde Almanya'yı 6-0 yendi         
00:36
Aksaray'da uyuşturucu kullanan genç kız hastaneye gitmemek için yalvardı Aksaray'da uyuşturucu kullanan genç kız hastaneye gitmemek için yalvardı         
00:10
CHP'den Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Çakıcı'ya peş peşe sert tepki: Kabadayılara pabuç bırakacak parti değiliz CHP'den Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Çakıcı'ya peş peşe sert tepki: Kabadayılara pabuç bırakacak parti değiliz         
23:56
Fatih Altaylı kafa karıştıran tedbirlerle ilgili esprili yorumu canlı yayına taşıdı, konuklar gülmekten kırıldı Fatih Altaylı kafa karıştıran tedbirlerle ilgili esprili yorumu canlı yayına taşıdı, konuklar gülmekten kırıldı         
23:10
İngiltere'de üretilen maske, koronavirüsü yüzde 90 öldürüyor İngiltere'de üretilen maske, koronavirüsü yüzde 90 öldürüyor         
18:59
Sütyen paylaşımlarıyla olay olan ünlü şarkıcı Aynur Aydın'dan peş peşe cesur pozlar Sütyen paylaşımlarıyla olay olan ünlü şarkıcı Aynur Aydın'dan peş peşe cesur pozlar         
15:57
Acun Ilıcalı, Exxen'de program yapması için komedyen Hasan Can Kaya ile anlaştı Acun Ilıcalı, Exxen'de program yapması için komedyen Hasan Can Kaya ile anlaştı         
15:22
Gençlerin tekme tokat dövdüğü yaşlı adam konuştu! Olayın içinde mide bulandıran bir iddia var Gençlerin tekme tokat dövdüğü yaşlı adam konuştu! Olayın içinde mide bulandıran bir iddia var         
15:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2020 11:20:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bacakları kesilmiş halde bulunan köpeğe HAYTAP sahip çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei