Bacaklarından vurulan manavdan, 'CHP'li Başkan azmettirdi' iddiası - Son Dakika

Bacaklarından vurulan manavdan, 'CHP'li Başkan azmettirdi' iddiası

İZMİR'de, Deniz Camgöz liderliğindeki suç örgütü yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, Foça'da manavlık yapan İsmail K.'nin (46) geçen yıl eylül ayında iş yerinde bacaklarından yaralanması olayına ilişkin iddialar da yer aldı.

Bacaklarından vurulan manavdan, 'CHP'li Başkan azmettirdi' iddiası, System.String[]

İZMİR'de, Deniz Camgöz liderliğindeki suç örgütü yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, Foça'da manavlık yapan İsmail K.'nin (46) geçen yıl eylül ayında iş yerinde bacaklarından yaralanması olayına ilişkin iddialar da yer aldı. İsmail K.'nin iddianameye giren ifadesinde, saldırganın kendisine ateş ederken 'Fatih başkana kimse yanlış yapamaz' diye bağırdığını belirterek, "Beni vurduran Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'dür. Bundan sonra başıma gelecek her şeyden Fatih Gürbüz ve çevresi sorumludur" dedi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, şubat ayında, İzmir merkezli olarak, Gürcistan'a kaçtığı belirlenen Deniz Camgöz'ün liderliğini yaptığı ileri sürülen suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. 38 kişi gözaltına alınıp, tutuklandı. Şüpheliler hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. 22 kişinin müşteki olarak yer aldığı iddianame, İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Davanın görülmesine 10 Ağustos'ta başlanacak.

İddianameye, Foça ilçesinde çay bahçesi ve manav dükkanı işleten İsmail K.'nin, geçen yıl 9 Eylül'de iş yerine müşteri gibi gelen kişi tarafından bacaklarından tabancayla vurulması olayına ilişkin verdiği ifade de girdi. İsmail K.'nin olayın azmettiricisi olarak Foça Belediye Başkanı CHP'li Fatih Gürbüz'ün adını verdiği ortaya çıktı.

'BUNUN BEDELİ OLACAK'

Çay bahçesine soğuk ve yağışlı havaya karşı önlem almak için yaptırmak istediği panel nedeniyle Belediye Başkanı Fatih Gürbüz ile sorun yaşadıkları belirten İsmail K.'nin iddianamedeki ifadesinde, şu sözlerine yer verildi:

"Yapıma başladıktan 5-10 dakika kadar sonra gelen zabıta, panel yapılmasına Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'ün izin vermediğini söyledi. Bunun üzerine ben de panel taktırma işini durdurdum. O esnada Belediye Başkanı Gürbüz, bana ve ağabeyim Erkan K.'ye bağırmaya başladı. Ağabeyim, 'Bağırmanıza gerek yok. Biz kötü bir şey yapmıyoruz, devletten kiraladığımız yeri yağmurdan korumak için panel yaptırıyoruz' dedi. Sakinleşmeyen Belediye Başkanı ceketini çıkardı ve bir boksör edasıyla ağabeyime doğru gardını aldı. Başkanın kendisine doğru yumruklarını sıktığını gören ağabeyim, elindeki tabureyi yere attı. Belediye Başkanı Gürbüz, 'Bu burada kalmayacak. Mutlaka bir cezası olacak ve manavı da kaldıracaksınız' diyerek uzaklaştı. Biz de panelleri söküp, götürdük. Bir gün sonra beni arayan Başkan Gürbüz, 'Ağabeyin beni Foça'ya madara etti. Bunun bir bedeli olacak. Benim bir misilleme yapmam lazım. Sen manavı kaldır' dedi. Kendisinden özür dilememe rağmen, 'Ağabeyine bir ceza vermem lazım' diyerek telefonu kapattı."

'FATİH BAŞKANA KİMSE YANLIŞ YAPAMAZ'

Telefon konuşmasından bir hafta sonra silahlı saldırıya uğradığını belirten İsmail K., iddianamede şunları kaydetti:

"Manav dükkanımın önünde hesap yaptığım sırada 170-175 santim boylarında esmer tenli, sağ kolu dövmeli bir kişinin bana ateş ettiğini ve terliğimin kan dolduğunu gördüm. Kaçarken de ateş etmeye devam eden kişi, 'Fatih başkana kimse yanlış yapamaz' diye bağırıyordu. Ardından Gürbüz'ü ve belindeki silahı gördüm. 'Ambulans' diye bağırıyordu. Ardından beni Foça Devlet Hastanesi'ne götürdüler. Başkan Gürbüz de geldi. İlk müdahalenin ardından Menemen Devlet Hastanesi'ne sevk edildim ve Belediye Başkanı Fatih Gürbüz akşama kadar yanımda kaldı. Bana, 'Bunu yapanı polislerden önce bulacağım. Asarlık Mahallesi ve İzmir'e adam saldım' dedikten sonra hastaneden ayrıldı. Ertesi gün yapılan ameliyatın ardından doktorlarla konuştuğunu, 5-6 ay sonra kalkabileceğimi ve bu süreçte ailemin tüm ihtiyaçlarını karşılayacağını belirtti. Beni vurduran Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'dür. Bundan sonra başıma gelecek her şeyden Fatih Gürbüz ve çevresi sorumludur."

MESAJLARI GÖSTERDİ İDDİASI

Silahlı saldırıdan önce Belediye Başkanı Gürbüz ile tartışan İsmail K.'nin kardeşi Yakup K.'nin de sözleri iddianamede yer aldı. Yakup K.'nin iddianamedeki ifadesinde, "Başkan Gürbüz'ün ağabeyimin hastane işleri sürerken, ısrarla beni belediyeye ait siyah araca bindirdi ve telefonundaki mesajları gösterdi. Ekranı gösterdiğinde, 99 ile başlayan numaradan gelen mesajda, 'Sana yapılan terbiyesizliğe cevap verildi, gereken yapıldı' yazıyordu. İlerleyen günlerde dükkana gelip, 'Beni çok seven bir mafya babası yaptırdı' dedi. Kim olduğunu sorduğumda isim vermedi' denildi.

'BİLDİKLERİMİZİ ANLATACAĞIZ'

İddianameye, Başkan Gürbüz'ün, konuyla ilgili Foça Cumhuriyet Başsavcılığı'na avukatı tarafından verilen dilekçe de girdi. Dilekçede, Belediye Başkanı Gürbüz'ün telefonuna suç örgütü lideri olduğu ileri sürülen Deniz Camgöz tarafından gönderildiği belirtilen, "Selam başkanım, öncelikle sizin şahsınıza çarşıda yapılan saygısızlığın aynı yerde karşılığı verilmesi lazımdı, verdim. Her daim yanınızda olduğumuzu bilin. Saygılarımla, sizi seven bir dost. Her zaman sizi etrafınızda koruyan bir dost var; kimse size küfretme cesaretinde bulunamaz' mesajının, silahlı saldırının ardından ise, "Geçmiş olsuna gitmişsiniz başkanım hastaneye. Ayıp sana Başkan, tezgaha mı geldik? Biz nerden bilelim sana küfredilmiş. Senin emrinde çalışan dedi: 'Bunları başkan böyle istiyor'… Biz rüya görmedik. Gidip yaptık. İşin ucu size dokunacak diye hemen emniyete gittiniz. Yakışmadı size. Bizi mi kullandınız? Şimdi yani valla iyi gol attınız, ama her şeyi biz de samimi yapacağız. Bildiklerimizi anlatacağız. Sekreterine kadar anlatacağım. Şahitli" mesajının geldiği belirtildi.

Dilekçede Başkan Gürbüz'ün, Gürcistan'dan cep telefonuna gönderilen bu mesajlara cevap vermediği de belirtildi.

İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilirken, ilk duruşma 10 Ağustos tarihinde görülecek.

NELER YAŞANMIŞTI

Foça'da çay bahçesi ve manav işleten İsmail K., geçen yıl 9 Eylül'de müşteri olarak gelen bir kişi tarafından tabancayla bacaklarından vuruldu. Saldırgan, birkaç el ateş ettikten sonra yaya olarak yakındaki pazar yerine doğru kaçtı. Ardından burada park halindeki bir otomobile binerek kaçtı. Olayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, her iki bacağından yaralanan İsmail K.'yi Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Şüphelinin kaçtığı 06 BCS 030 plakalı araç Torbalı ilçesinde bulundu.


Fatih, Eylül, İzmir, Foça, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2020 02:48 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bacaklarından vurulan manavdan, 'CHP'li Başkan azmettirdi' iddiası - Son Dakika

Son Dakika

Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı "New York'un yarısıyla yattım" demişti! Bebeğini emzirirken poz verdi Kenan Doğulu, doğum gününü kutlayan eşi Beren Saat'in paylaşımını ne beğendi ne de yorum yaptı Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın yeni sevgilisiyle olan fotoğrafını beğendi Acun Ilıcalı, uyarılara gülerek cevap veren Yunus Emre'ye sert çıktı: Böyle bir yarışmacıyı yarışmada görmek istemiyorum ABD'deki George Floyd cinayeti sonrası Nusret'ten ırkçılık karşıtı paylaşım Müge Anlı oyuncu Sumru Yavrucuk'un köpeğini bulmak için harekete geçti Program sunucusu By Kuş'tan Almanya'da Türk bayrağı resminin üzerinde kumar oynama skandalına tepki Koronavirüs kapan çalışanı işten çıkardığı ileri sürülen Şahan Gökbakar, iddiaları yalanladı Şahan Gökbakar, güvenlik görevlisini koronavirüslü diye işten mi çıkardı? ABD'deki protestolara katılan ünlü şarkıcı, plastik mermiyle vuruldu Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti Kenan Doğulu'nun yeni yaşını "Beceremediğimiz evlilik olsun" diyerek kutlayan Beren Saat'e tepki yağdı: Seviyor musun sövüyor musun belli değil Gönüllüler takımından Cemal Can, dokunulmazlık oyununda sakatlandı
Fenerbahçe, teknik ekip için eski Beşiktaşlı Serkan Reçber'le anlaştı Fenerbahçe, teknik ekip için eski Beşiktaşlı Serkan Reçber'le anlaştı         
20:44
Faslı yolcusunu darbeden taksicinin belgesi iptal edildi Faslı yolcusunu darbeden taksicinin belgesi iptal edildi         
20:15
İtalyan futbolcu Pelle'nin sevgilisi Varga'nın bikinili pozu mest etti İtalyan futbolcu Pelle'nin sevgilisi Varga'nın bikinili pozu mest etti         
20:09
Son Dakika: Türkiye'de 2 Haziran günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 23 oldu, vaka sayısı 800'ün altına düştü Son Dakika: Türkiye'de 2 Haziran günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 23 oldu, vaka sayısı 800'ün altına düştü         
19:58
Atakan Arslan'ın şehit olduğu silahlı saldırıyla ilgili 2 kişi tutuklandı Atakan Arslan'ın şehit olduğu silahlı saldırıyla ilgili 2 kişi tutuklandı         
19:55
İki gündür koronavirüs kaynaklı ölümün yaşanmadığı İspanya'da halk, plajlara akın etti İki gündür koronavirüs kaynaklı ölümün yaşanmadığı İspanya'da halk, plajlara akın etti         
19:50
Galatasaraylı Falcao, Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'nin teklifini reddetti Galatasaraylı Falcao, Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'nin teklifini reddetti         
19:46
NBA'in efsane basketbolcusu Wes Unseld yaşamını yitirdi NBA'in efsane basketbolcusu Wes Unseld yaşamını yitirdi         
19:34
Trump, New York yönetimine ateş püskürdü: Ayak takımı ve zavallılar sizi paramparça ediyor Trump, New York yönetimine ateş püskürdü: Ayak takımı ve zavallılar sizi paramparça ediyor         
19:15
Şenol Güneş'ten Mevlanalı koronavirüs mesajı: Sabır, kurtuluşun anahtarıdır Şenol Güneş'ten Mevlanalı koronavirüs mesajı: Sabır, kurtuluşun anahtarıdır         
19:11
Diyarbakır'da karantinaya alınan mahallede vaka sayısı 59'a yükseldi Diyarbakır'da karantinaya alınan mahallede vaka sayısı 59'a yükseldi         
19:05
4 ay sonra ilk kez toplanan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonrası 5 maddelik bildiri yayınlandı 4 ay sonra ilk kez toplanan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonrası 5 maddelik bildiri yayınlandı         
19:01
Vakıfbank, eski voleybolcusu Neslihan Demir'i genel menajerlik görevine getirdi Vakıfbank, eski voleybolcusu Neslihan Demir'i genel menajerlik görevine getirdi         
18:51
İspanya'da son iki gündür koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı İspanya'da son iki gündür koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı         
18:47
İkinci el araç alacaklara uyarı: Fiyatlar artmaya devam edecek İkinci el araç alacaklara uyarı: Fiyatlar artmaya devam edecek         
18:43
ABD'deki George Floyd cinayeti sonrası Nusret'ten ırkçılık karşıtı paylaşım ABD'deki George Floyd cinayeti sonrası Nusret'ten ırkçılık karşıtı paylaşım         
18:37
Sağlık çalışanlarının korunması için Sağlık çalışanlarının korunması için "kendini temizleyen" maske geliştirildi         
18:25
Dere yatağına düşen otomobil alev alev yandı! Sürücü hayatını kaybetti Dere yatağına düşen otomobil alev alev yandı! Sürücü hayatını kaybetti         
18:25
İstanbul'da ABD'deki protestolara destek eylemine polis müdahale etti, çok sayıda gözaltı var İstanbul'da ABD'deki protestolara destek eylemine polis müdahale etti, çok sayıda gözaltı var         
18:21
Mardin'de tarihte kullanılan ilk para örneği ele geçirildi Mardin'de tarihte kullanılan ilk para örneği ele geçirildi         
18:06
10 kuruş birden düşen dolar 6,71'den işlem görüyor 10 kuruş birden düşen dolar 6,71'den işlem görüyor         
18:03
Türkiye ve Rusya koronavirüs aşısı konusunda ortak klinik çalışmalara başlıyor Türkiye ve Rusya koronavirüs aşısı konusunda ortak klinik çalışmalara başlıyor         
18:02
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeki Nuri Şahin, sezonu kapattı Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeki Nuri Şahin, sezonu kapattı         
17:59
Koronavirüs günlerinde kirasını ödeyemeyen kadınlara ahlaksız teklif Koronavirüs günlerinde kirasını ödeyemeyen kadınlara ahlaksız teklif         
17:54
48 gün sonra açılan Meclis'te bekçilerin maaş artışı ve yeni yetkileri ele alındı 48 gün sonra açılan Meclis'te bekçilerin maaş artışı ve yeni yetkileri ele alındı         
17:40
Sağanak yağış sonrası İstanbul'un bazı caddeleri dereye döndü Sağanak yağış sonrası İstanbul'un bazı caddeleri dereye döndü         
17:34
Beşiktaş'ın evi Vodafone Arena, dünyanın en ateşli 7. stadı seçildi Beşiktaş'ın evi Vodafone Arena, dünyanın en ateşli 7. stadı seçildi         
17:27
Kadınların etek altı fotoğraflarını çekip, Rus sitesinde yayınlayan sapık yakalandı Kadınların etek altı fotoğraflarını çekip, Rus sitesinde yayınlayan sapık yakalandı         
17:01
Porto, Beşiktaş'ın gündemindeki Aboubakar'ı satış listesine koydu Porto, Beşiktaş'ın gündemindeki Aboubakar'ı satış listesine koydu         
16:50
Üzüm yaprağı, meyvesinden 10 kat daha fazla kazandırıyor Üzüm yaprağı, meyvesinden 10 kat daha fazla kazandırıyor         
16:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2020 21:01:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bacaklarından vurulan manavdan, 'CHP'li Başkan azmettirdi' iddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]