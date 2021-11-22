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BACAKLARINDAN VURULDU; 'BABASI KAFAMA SIKMASINI SÖYLEDİ, O AYAKLARIMA SIKTI' DEDİ - Son Dakika

BACAKLARINDAN VURULDU; 'BABASI KAFAMA SIKMASINI SÖYLEDİ, O AYAKLARIMA SIKTI' DEDİ

22.11.2021 12:54

BURSA'da Mert Güney (19) ormanda tabancayla bacaklarından vuruldu.

BURSA'da Mert Güney (19) ormanda tabancayla bacaklarından vuruldu. Gelen polislere, kendisini, aralarında husumet bulunan Berat Ö.?nün vurduğunu söyleyen Güney, 'Berat'ı babası azmettirdi. Kafama sıkmasını söyledi ama o ayaklarıma sıktı' dedi.

Olay, saat 10.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Akçağlayan Mahallesi 1'inci Kalfa Sokak'ta meydana geldi. Ormanda yaralanan kişiyi gören mahalleli, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Mert Güney'in bacaklarından tabancayla vurulduğunu belirledi. Bu sırada polisleri gören Güney, husumetli olduğu Berat Ö. tarafından vurulduğunu belirterek, Kardeşim, daha önceden Berat'ı yaralamıştı. Berat da gelip beni vurdu. Babası Tekin Ö. de telefonla arayıp Berat'ı azmettirdi. Kafama sıkmasını söyledi ama o ayaklarıma sıktı? dedi.

Mert Güney, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Güney'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, polis Berat Ö. ile babasının yakalanması için çalışma başlattı.

BACAKLARINDAN VURULDU; 'BABASI KAFAMA SIKMASINI SÖYLEDİ, O AYAKLARIMA SIKTI' DEDİ
BACAKLARINDAN VURULDU; 'BABASI KAFAMA SIKMASINI SÖYLEDİ, O AYAKLARIMA SIKTI' DEDİ
BACAKLARINDAN VURULDU; 'BABASI KAFAMA SIKMASINI SÖYLEDİ, O AYAKLARIMA SIKTI' DEDİ
BACAKLARINDAN VURULDU; 'BABASI KAFAMA SIKMASINI SÖYLEDİ, O AYAKLARIMA SIKTI' DEDİ
BACAKLARINDAN VURULDU; 'BABASI KAFAMA SIKMASINI SÖYLEDİ, O AYAKLARIMA SIKTI' DEDİ
BACAKLARINDAN VURULDU; 'BABASI KAFAMA SIKMASINI SÖYLEDİ, O AYAKLARIMA SIKTI' DEDİ
BACAKLARINDAN VURULDU; 'BABASI KAFAMA SIKMASINI SÖYLEDİ, O AYAKLARIMA SIKTI' DEDİ

Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BACAKLARINDAN VURULDU; 'BABASI KAFAMA SIKMASINI SÖYLEDİ, O AYAKLARIMA SIKTI' DEDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: BACAKLARINDAN VURULDU; 'BABASI KAFAMA SIKMASINI SÖYLEDİ, O AYAKLARIMA SIKTI' DEDİ - Son Dakika
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