Bacaklarını kaybeden Sefer Yanar, akülü sandalyesine kavuştu - Son Dakika

Adana'da 'Buerger' hastalığına yakalanıp 2 bacağını kaybeden Sefer Yanar, hayırseverler sayesinde akülü sandalyesine kavuştu. Oğlunun yardımıyla hayata tutunan yaşlı adam, "Allah herkesten razı olsun" dedi.



67 yaşındaki Sefer Yanar, İstanbul'da uzun yıllar terzilik yaparak 5 çocuğunu büyüttü. Ünlü sinema sanatçıları Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve birçok iş adamına elbise diken Yanar, 2002 yılında memleketi Adana'ya gelip burada terziliğe devam etti.



Günde 2-3 paket sigara içen Yanar, yaklaşık 5 sene önce kalp krizi geçirip hastaneye kaldırıldı. Sefer Yanar'a 'Buerger' hastalığı teşhisi konuldu ve sağ bacağı ameliyatla kesildi. Terziliği bırakmak zorunda kalan, 740 TL engelli maaşı alıp protez bacakla oğlu Orhan'ın yanında hayatını sürdüren yaşlı adamın 2016 yılında akülü tekerlekli sandalyesi ve protez bacağı çalındı.



2 odalı evde durumu daha da kötüleşen Sefer Yanar'ın geçen 23 Mayıs tarihinde sol bacağı da ameliyatla kesildi.



9 Temmuz'da İhlas Haber Ajansı'nın 'Ünlülerin terzisinin dramı' başlığıyla yapılan haberin ardından kentteki birçok hayırsever vatandaş yaşlı adama yardım etti.



Sefer Yanar'a ve oğlu Orhan'a çeşitli eşya getiren hayırseverler yaşlı adam için de akülü tekerlekli sandalye aldı.



Sandalyesine kavuşunca mutlu olan Sefer Yanar, "Allah herkesten razı olsun. Sandalyem ile artık en azından biraz daha rahat edeceğim" dedi. - ADANA