Son Dakika Haberleri: Bacaklarını kaybetti, azmini kaybetmedi
Son Dakika Yaşam Bacaklarını kaybetti, azmini kaybetmedi

Bacaklarını kaybetti, azmini kaybetmedi

7 saat önce

Bursa'da otomobilin çarpması sonucu iki bacağını kaybeden profesyonel bisikletçi Barış Asa (34), azmini yitirmedi.

Bacaklarını kaybetti, azmini kaybetmedi, System.String[]

Bursa'da otomobilin çarpması sonucu iki bacağını kaybeden profesyonel bisikletçi Barış Asa (34), azmini yitirmedi. Eczacı olan Barış Asa, geçtiğimiz yıl yaşadığı bisiklet kazasının ardından protez bacaklarının takılmasıyla yeniden bisiklet sürmenin yanı sıra, çeşitli sporlar branşları ve snowboard yapmaya başladı. Bisiklet sporuna devam eden ve bisiklet yarışlarına katılan Asa, hafta sonu 41. İstanbul Maratonu'nun 15 kilometrelik etabına katıldı.


2018 yılı Temmuz ayında bisikletinin patlayan lastiğini değiştirmek için yol kenarında bekleyen Barış Asa'ya otomobil çarptı. Kaza sonucunda iki ayağını kaybeden sporcu her şeye rağmen çok sevdiği bisikletten ve sporlardan vazgeçmedi. Protez bacaklarının takılmasıyla Barış Asa bisiklet sporunun yanında Uludağ'da snowboard da yaptı.


41. İstanbul Maratonu öncesi İstanbul'da 3 günlük kampa giren Asa, dünyaca ünlü atlet Heinrich Popow'dan eğitim aldı. 15 kilometrelik etabı başarıyla bitiren Asa, "Rüya gibi bir 3 gün geçirdim" diyerek, Heinrich Popow ile koşmanın büyük bir onur olduğunu ifade etti. - BURSA

İstanbul, Bursa, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 10:10 Kaynak: İHA
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