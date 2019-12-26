Bacalarından fikir tütecek 'Eskişehir Fikir Fabrikaları' kuruluyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bacalarından fikir tütecek 'Eskişehir Fikir Fabrikaları' kuruluyor - Son Dakika

Bacalarından fikir tütecek 'Eskişehir Fikir Fabrikaları' kuruluyor

6 saat önce

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sinan Özeçoğlu liderliğinde, Eskişehir merkezinde "Eskişehir Fikir Fabrikaları" kuruluyor.

Bacalarından fikir tütecek 'Eskişehir Fikir Fabrikaları' kuruluyor, System.String[]

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sinan Özeçoğlu liderliğinde, Eskişehir merkezinde "Eskişehir Fikir Fabrikaları" kuruluyor.


Kurulacak merkezde gençler, öğrenciler ile tüm yaş gruplarımdan insanlar workshoplar, atölyeler, gruplar ve kümeler oluşturarak fikir olgunlaştırma çalışmaları yapacak, fikir oluşturma, sorun çözme ve çeşitli etkinliklere imza atabilecek. Diğer yandan merkezde şirketlerin sorun alanları ile "bütünleşik alan etkisi" oluşturarak çözüm aranacak.


Yol gösterecek


Fikir Fabrikaları'nın fikirleri ortaya çıkarmak, ülke ekonomisine ve değerlere katkı sağlamak amacıyla hayata geçirileceğini söyleyen ESO Başkan Yardımcısı Sinan Özeçoğlu, "Eskişehir'deki tüm genç beyinlere açık olacak olan 'Fikir Fabrikası' bir araya gelerek ekip olarak iş yapabilme kültürüne büyük katkı sağlayacak" dedi. Eskişehir'deki üniversiteler ve eğitim kurumlarıyla yapılabilecek işbirlikleri sayesinde genç beyinlerin dijital dönüşüme katkı sağlanacağının da altını çizen Özeçoğlu, Fikir Fabrikalarının gençlere yol gösteren ve işlerini kolaylaştıracak bir iklim de sağlayacağına dikkat çekti.


Fikir Fabrikaları'nın bir diğer önemli misyonun da gençleri geleceğe ve profesyonel hayata özellikle de üretim, bilim ve sanayiye yönlendireceğini ifade eden Özeçoğlu, bu konularda entegre bir yapıyı hedeflediklerini belirtti.


Eskişehir'in genç beyinlerine güvendiklerini anlatan Özeçoğlu, "Gençlerimizin fikirlerine saygı duyuyoruz. Beyinlerimizi bir araya getirdiğimizde Eskişehir'in inovasyon konusunda çağı yakalayan belki de yeni bir Silikon Vadisi haline gelmesini sağlayacak temelleri birlikte oluşturacağımıza inanıyoruz" değerlendirmesinde bulundu. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 03:37 Kaynak: İHA
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