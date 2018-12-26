Son Dakika Haberleri: Bacanağı Tarafından Silahla Vurulan Kişi Hayatını Kaybetti

Bacanağı Tarafından Silahla Vurulan Kişi Hayatını Kaybetti

1 saat önce

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bacanağı tarafından silahla vurularak ağır yaralanan bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bacanağı Tarafından Silahla Vurulan Kişi Hayatını Kaybetti, System.String[]
Sakarya'nın Hendek ilçesinde bacanağı tarafından silahla vurularak ağır yaralanan bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Hendek ilçesi Mahmutbey Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.B. isimli şahıs, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı bacanağı Nuri Becit'i (53) silahla vurdu. Başından vurulan Becit kanlar içerisinde yere yığıldı. Saldırgan A.B. ise olay yerinden kaçtı. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince, yaralı Becit yapılan ilk müdahalesinin ardından Hendek İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Nuri Becit, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Konuyla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 03:05 Kaynak: İHA

Bağdat, Mahmutbey, Sakarya, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Saldırganlar, Aralarında Husumet Bulunan Yaşlı Adamı Döverek Öldürdü Kadınların Birbirine Girdiği Kavgayı Kimse Ayıramadı

İki Çocuğunu Boğarak Öldüren Hatice Tiryaki'nin Davası Karara Bağlandı Otobüste Liseli Kızları Taciz Eden Sapıktan Skandal İtiraf: Şeytana Uydum
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 16:31:18. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bacanağı Tarafından Silahla Vurulan Kişi Hayatını Kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]