Bacanağını av tüfeğiyle vuran kişi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Bacanağını av tüfeğiyle vuran kişi tutuklandı

28.05.2022 23:32
Bacanağını av tüfeğiyle vuran kişi tutuklandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tartıştığı bacanağını av tüfeğiyle vurarak öldüren şüpheli çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tartıştığı bacanağını av tüfeğiyle vurarak öldüren şüpheli çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Karadere Mahallesi'nde yaşayan 34 yaşındaki Yasin Bihan ile eşi arasında evde akşam saatlerinde tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından evden çıkan Bihan'ın eşi ablasının evine gitti. Eşiyle konuşmak için bacanağının evine giden Yasin Bihan ile bacanağı Halil O. (41) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Halil O. evindeki ruhsatsız av tüfeğiyle Bihan'a ateş açtı. Silah sesleri duyan vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık ve Jandarma ekipler sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Bihan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan incelemelerin ardından Bihan'ın cesedi, Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cinayet zanlısı Halil O'nun Jandarmadaki ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

Bacanağını av tüfeğiyle vuran kişi tutuklandı
Bacanağını av tüfeğiyle vuran kişi tutuklandı
Bacanağını av tüfeğiyle vuran kişi tutuklandı
Bacanağını av tüfeğiyle vuran kişi tutuklandı

YORUMLAR
500
Seydikemer'de yelkenli teknede 35 düzensiz göçmen yakalandı Seydikemer'de yelkenli teknede 35 düzensiz göçmen yakalandı Muğla'da 237 kaçak göçmen yakalandı Muğla'da 237 kaçak göçmen yakalandı Muğla'da 237 düzensiz göçmen yakalandı Muğla'da 237 düzensiz göçmen yakalandı
Kaynak: İHA

Seydikemer, Karadere, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bacanağını av tüfeğiyle vuran kişi tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
21:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında paylaşım yapan FETÖ'cü Enes Kanter hakkında soruşturma başlatıldı
20:33 Vaka sayıları 2 gündür binin altında seyrediyor! Yarın da benzer bir tablo oluşursa toplu taşımada maske zorunluğu kalkacak
20:06 Jose Sosa'dan şaşırtan karar! Uçak biletini son anda yaktı, Türkiye'de kalıyor
19:57 Derya Uluğ ve Funda Arar'dan, Melek Mosso'ya destek! Isparta'daki festivalde sahneye çıkmayacaklar
19:19 Bakan Nebati, İstanbul sokaklarında vatandaşı dinledi: Gerekli adımları atacağız
19:17 Eleştirilere sessiz kalamadı! Beşiktaş Başkanı Çebi'den Anıtkabir özrü: Eksikliğimdir, af diliyorum
18:57 Azerbaycan'da düzenlenen TEKNOFEST'te etkileyici gösteri! Erdoğan ve Aliyev beraber izledi
18:44 Kara Kartal sezonun ilk transferi için anlaşmaya vardı! Jordy Caicedo, yeni sezonda siyah-beyazlı formayla top koşturabilir
18:01 Fatih Terim ve Şenol Güneş yıllar sonra bir arada!
17:51 Mansur Yavaş'tan "Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz" diyen vatandaşa tek kelimelik yanıt: İnşallah
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2022 23:39:16. #1.12#
SON DAKİKA: Bacanağını av tüfeğiyle vuran kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement