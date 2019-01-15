Bacanağını Darp Edip Araya Giren Kendi Oğlunu Vuran Şüpheli Yakalandı
1 saat önce
Avcılar'da dün bacanağı ile arasında çıkan kavgada araya giren oğlunu silahla hafif yaralayan M.K., Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak mahkemeye sevk edildi.
Avcılar
'da dün bacanağı ile arasında çıkan kavgada araya giren oğlunu silahla hafif yaralayan M.K., Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak mahkemeye sevk edildi.
Olay, dün öğlen saatlerinde Denizköşkler Mahallesi'nde meydana gelmişti. İddiaya göre M.K. bacanağının evinde kalıyordu. Bir süre sonra bacanağı M.K.'nın evinden çıkmasını istedi. Aralarında tartışma çıkan M.K. bacanağını evin içinde darp etti. Elindeki kuru sıkı tabir edilen silah ile ateş eden M.K. araya giren oğlunu elinden hafif şekilde yaraladı. Olay sonrası M.K.'nın oğlu ve darp ettiği bacanağı hastaneye kaldırıldı. Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ise şüpheli şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Kısa süre sonra Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 12:12 Kaynak: İHA
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