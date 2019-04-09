Bacanağını Pompalı Tüfekle Öldürdü
23 dakika önce
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişi, husumet nedeniyle bacanağını pompalı tüfekle öldürdü.
Antalya
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 08:30 Kaynak: AA
'nın Alanya
ilçesinde bir kişi, husumet nedeniyle bacanağını pompalı tüfekle öldürdü.
Alınan bilgiye göre, Kestel Mahallesi
'nde, aralarında husumet bulunduğu belirtilen Mustafa Ç. (53), işlettiği marketin önüne otomobiliyle gelen bacanağı Hüseyin Kodal'a (49) pompalı tüfekle ateş etti. Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Kodal, şoför mahallinde yaşamını yitirdi.
Seken saçmalar nedeniyle yoldan geçen vatandaş Bahri Yılmaz
hafif yaralandı. Yılmaz Alaaddin Keykubat
Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Olay yerinden kaçmaya çalışan cinayet zanlısı ise jandarma ekiplerince kısa sürede yine aynı mahallede gözaltına alındı.
Zanlının karakoldaki işlemlerinin sürdürüldüğü belirtildi.
Suriyeli Cinayetinde Evde 2 Cansız Beden Çıktı
Çukur'da Sena'nın Ölüm Sahnesi İzleyicileri Gözyaşlarına Boğdu
Tarım İşçilerini Taşıyan Otobüs Devrildi! Ölü ve Yaralılar Var
Cinsel İstismar İddiasıyla 31 Yıl Hapis Cezası Alan Öğretmene Tahliye Kararı