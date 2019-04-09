Son Dakika Haberleri: Bacanağını Pompalı Tüfekle Öldürdü

Bacanağını Pompalı Tüfekle Öldürdü

23 dakika önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişi, husumet nedeniyle bacanağını pompalı tüfekle öldürdü.

Bacanağını Pompalı Tüfekle Öldürdü, System.String[]
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişi, husumet nedeniyle bacanağını pompalı tüfekle öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Kestel Mahallesi'nde, aralarında husumet bulunduğu belirtilen Mustafa Ç. (53), işlettiği marketin önüne otomobiliyle gelen bacanağı Hüseyin Kodal'a (49) pompalı tüfekle ateş etti. Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Kodal, şoför mahallinde yaşamını yitirdi.

Seken saçmalar nedeniyle yoldan geçen vatandaş Bahri Yılmaz hafif yaralandı. Yılmaz Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinden kaçmaya çalışan cinayet zanlısı ise jandarma ekiplerince kısa sürede yine aynı mahallede gözaltına alındı.


Zanlının karakoldaki işlemlerinin sürdürüldüğü belirtildi.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 08:30 Kaynak: AA
Antalya, Alanya, Güncel
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