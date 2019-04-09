Bacanağını Pompalı Tüfekle Öldürdü

ANTALYA'nın Alanya
ilçesinde iddiaya göre, Mustafa Ç. (53) bacanağı Hüseyin Kodal'ı (49) pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçan Mustafa Ç., jandarma tarafından yakalandı.
Olay, dün akşam saatlerinde Kestel Mahallesi
'nde meydana geldi. Hüseyin Kodal park halindeki hafif ticari aracında oturduğu sırada iddiaya göre, husumetli olan bacanağı Mustafa Ç., yanına gelerek pompalı tüfekle ateş açtı. Kodal, tüfekten çıkan saçmaların başına ve vücudunun çeşitli yerlerine isabet etmesiyle kanlar içerisinde kalırken, olay sırasında yoldan geçen Bahri Y. de seken saçmalara hedef olarak yaralandı.
Olayın ardından Mustafa Ç. kaçarken, çevredekiler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemede Hüseyin Kodal'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Hüseyin Kodal'ın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından morga konuldu. Hafif yaralanan Bayri Y. ise hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri kaçan Mustafa Ç.'nin yakalanması için harekete geçti. Yürütülen çalışmaların sonunda Mustafa Ç. kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan Mustafa Ç.'nin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
- Antalya