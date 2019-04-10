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Bacanağını Pompalı Tüfekle Öldürdü

40 dakika önce

Bacanağını pompalı tüfekle öldürdü İkinci kavga cinayetle bitti, yakalanan şüpheli tutuklandıANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde bacağını pompalı tüfekle öldürdükten sonra jandarma tarafından gözaltına alınan cinayet şüphelisi adliyeye sevk edildi.

Bacanağını pompalı tüfekle öldürdü
İkinci kavga cinayetle bitti, yakalanan şüpheli tutuklandı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde bacağını pompalı tüfekle öldürdükten sonra jandarma tarafından gözaltına alınan cinayet şüphelisi adliyeye sevk edildi.
Olay, dün saat 16.00 sıralarında Kestel Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hüseyin Kodal park halindeki hafif ticari aracında oturduğu sırada husumetli olan bacanağı Mustafa Ç., yanına gelerek pompalı tüfekle ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar Kodal'ın başına ve vücudunun çeşitli yerlerine isabet etmesiyle kanlar içerisinde kalırken, olay sırasında yoldan geçen Bahri Y. de seken saçmaların gelmesi sonucu yaralandı. Olayın ardından Mustafa Ç. kaçarken, çevredekiler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Hüseyin Kodal'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Hüseyin Kodal'ın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Hafif yaralanan Bayri Y. ise hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri kaçan Mustafa Ç.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.
Karakoldaki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edilen cinayet şüphelisi Mustafa Ç. sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bacanaklar daha önce kavga etmiş
Öte yandan, bir süre önce Mustafa Ç. ile Kodal'ın kavga ettiği aktarıldı. Kavgada kolu kırılan Mustafa Ç'nin şikayetçi olmasının ardından Kodal'ın hakkında 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırıldığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 01:20 Kaynak: İHA
Jandarma, 3. Sayfa
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