Son Dakika Haberleri: Bacanağını Pompalı Tüfekle Öldüren Zanlı Tutuklandı

Bacanağını Pompalı Tüfekle Öldüren Zanlı Tutuklandı

47 dakika önce

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde aralarında husumet olan bacanağı Hüseyin Kodal'ı (49) pompalı tüfekle vurup öldürmekle suçlanan Mustafa Çoban (53) tutuklandı.

Bacanağını Pompalı Tüfekle Öldüren Zanlı Tutuklandı, System.String[]
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde aralarında husumet olan bacanağı Hüseyin Kodal'ı (49) pompalı tüfekle vurup öldürmekle suçlanan Mustafa Çoban (53) tutuklandı. Bacanakların daha önce de tartıştığı, çıkan kavgada Hüseyin Kodal'ın Mustafa Çoban'ın kolunu kırdığı ve bu nedenle yargılandığı belirtildi.

Olay, pazartesi akşamı Kestel Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin Kodal park halindeki hafif ticari aracında oturduğu sırada iddiaya göre husumetli olduğu bacanağı Mustafa Çoban, yanına gelerek pompalı tüfekle ateş açtı. Kodal, tüfekten çıkan saçmaların başına ve vücudunun çeşitli yerlerine isabet etmesiyle kan içinde kaldı. Olay sırasında yoldan geçen Bahri Y. de seken saçmalardan yaralandı.

Mustafa Çoban olay sonrası kaçtı. Gelen sağlık ekipleri, Hüseyin Kodal'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Hüseyin Kodal'ın cansız bedeni morga konuldu. Hafif yaralanan Bahri Y. de hastanede tedaviye alındı. Olay yerinden kaçan Mustafa Çoban, jandarma tarafından kısa sürede yakalandı. İşlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edilen Mustafa Çoban, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

DAHA ÖNCE DE KAVGA ETMİŞLER

Diğer yandan, bir süre önce Mustafa Çoban ile Hüseyin Kodal'ın kavga ettiği belirtildi. Kavgada kolu kırılan Mustafa Çoban'ın şikayetçi olmasının ardından Kodal hakkında 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın sürdüğü kaydedildi. Daha önce de birkaç kez karakolluk olan Çoban ve Kodal'ın, son olaydan kısa süre önce de tartıştığı belirtildi.

- Antalya
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 01:14 Kaynak: DHA
Antalya, Mustafa Çoban, Güncel
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