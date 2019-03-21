Son Dakika Haberleri: Bacanağını Taciz Meselesi Yüzünden Öldürdüğünü İddia Etti

Bacanağını Taciz Meselesi Yüzünden Öldürdüğünü İddia Etti

1 saat önce

Denizli'de bacanağını öldürdükten sonra kaçan ve polisin drone ile ormanda aradığı katil zanlısı, Manisa'nın Salihli ilçesinde saklandığı kardeşinin evinde polis tarafından yakalandı.

Bacanağını Taciz Meselesi Yüzünden Öldürdüğünü İddia Etti, System.String[]
Denizli'de bacanağını öldürdükten sonra kaçan ve polisin drone ile ormanda aradığı katil zanlısı, Manisa'nın Salihli ilçesinde saklandığı kardeşinin evinde polis tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilerek tutuklanan şahıs cinayeti namus meselesi yüzünden işlediğini iddia etti.

Olay, geçtiğimiz 19 Mart'ta Pamukkale ilçesi Karşıyaka Mahallesi 2432 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, H.D. (42), ev sahibi ve bacanağı olan Ç.G. (60) ile tartışmaya başladı. Tartışma çevredekilerin araya girmesiyle sona erdi. Sonrasında evine giden H.D. yanına aldığı ruhsatsız pompalı tüfeğiyle olay yerine geri gelerek Ç.G.'ye ateş etti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ç.G. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Şahıs saklandığı kardeşinin evinde yakalandı

Katil zanlısı H.D. ise 20 RH 916 plakalı otomobiline binerek olay yerinden kaçtı. Polis ekiplerinin peşinde olduğunu anlayan zanlı, aracını bırakarak ormanlık alana girdi. Polis ekipleri uzun süre ormanlık alanda kaçan zanlıyı aradı. Aynı gün arama çalışmalarında polis ekipleri drone da kullandı. Yaklaşık 4 kilometrekarelik alan aranmasına rağmen zanlının izine rastlanamadı.

Arama çalışmalarını genişleten İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri H.D.'nin peşini bırakmayarak izini sürdü. Ekiplerin çalışmaları olayın ertesi gün sonuç verirken H.D. Manisa'nın Salihli ilçesinde saklandığı kardeşinin evinde kıskıvrak yakalandı. Denizli'ye getirilen şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zanlı cinayeti kızına yapılan tacizden dolayı işlediğini iddia etti

Cinayet Büro Amirliği ekipleri H.D. ile birlikte cinayette kullandığı pompalı tüfeği de ele geçirmeyi başardı. Zanlı adliyeye cinayet silahı ile birlikte sevk edildi. Zanlı adliyeye götürülürken kendisini görüntüleyen basın mensuplarının 'cinayeti neden işlediniz?' sorusuna ise "Namus meselesi yüzünden" yanıtını verdi.

Zanlının ifadesinde ise öldürdüğü Ç.G. ile arasında alacak verecek meselesi olmadığını kendisinin Ç.G.'nin evinde henüz bir ay önce oturmaya başladığını ve kirasını peşin verdiğini söylediği öne sürüldü. H.D.'nin ifadesinde Ç.G.'nin kızını taciz ettiğini iddia ettiği ve aralarındaki kavganın da bu yüzden çıktığını söylediği iddia edildi. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 12:58 Kaynak: İHA

Manisa, Denizli, Polis, 3. Sayfa
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