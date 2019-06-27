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Bacanağının aracına benzin dökerek ateşe verdi

29 dakika önce

Bacanağının aracına benzin dökerek ateşe verdiSAMSUN - Samsun'da bir kişi geceleyin bacanağının park halindeki aracının üzerine benzin dökerek ateşe verdi.

Bacanağının aracına benzin dökerek ateşe verdi
SAMSUN - Samsun'da bir kişi geceleyin bacanağının park halindeki aracının üzerine benzin dökerek ateşe verdi.
Olay, Samsun'un Atakum ilçesi İstiklal Mahallesi'nde saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.Ü.aralarında miras meselesi yüzünden anlaşmazlık olduğu ileri sürülen bacanağı S.Y.'nin park halindeki 55 C 0068 plakalı aracına benzin dökerek ateşe verdi. Bu sırada evinin balkonundan olayı gören S.Y., bacanağını tanıyarak arıcının yanında ne yaptığını sorup tepki gösterdi. S.Y., yanan aracına müdahale edip söndürürken, olay yerinden kaçan Ş.Ü. ise polisin takibi sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Suçunu kabul eden Ş.Ü. Denizleri Polis Merkezine teslim edilirken, aracın kaputunun üzerinde yanıktan dolayı maddi hasar meydana geldi.
Polis olay yerinde içinde benzin kalıntısı bulunan 5 litrelik su bidonu ele geçirdi. Polisteki sorgusu tamamlanan Ş.Ü. "genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak ve araç kundaklamak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
Bacanağının aracına benzin dökerek ateşe verdi
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 10:54 Kaynak: İHA
Atakum, Samsun, 3. Sayfa
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