Bacanak cinayetinde 11 yıl 8 ay hapis kararı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bacanak cinayetinde 11 yıl 8 ay hapis kararı - Son Dakika

Bacanak cinayetinde 11 yıl 8 ay hapis kararı

6 saat önce

Gaziantep'te namus meselesi yüzünden haksız tahrik altında bacanağını öldüren şahsa, 11 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Bacanak cinayetinde 11 yıl 8 ay hapis kararı, System.String[]

Gaziantep'te namus meselesi yüzünden haksız tahrik altında bacanağını öldüren şahsa, 11 yıl 8 ay hapis cezası verildi.


Gaziantep Adliye Sarayı 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Bozkaya, sanığın eşi Emine Bozkaya ve sanık avukatı Enes Akbulut katıldı. Eşi Emine'ye cinsel saldırıda bulunduğu için bacanağı Suat Söğüt'ü öldürmekle yargılanan Mehmet Bozkaya, 8. duruşmada hakim karşısına çıktı. Mahkemede ifade veren sanık Mehmet Bozkaya, namus meselesi yüzünden Suat Söğüt'ü öldürdüğünü kaydederek, çocuklarının mağdur olduğunu ve pişman olduğunu söyledi.


Sanığın eşi Emine Bozkaya da "Burada mağdur olan benim. Zar zor geçiniyorum. 4 çocukla birlikte ortada kaldım" dedi. Emine Bozkaya'nın daha önce alınan ifadesinde, "Maktul ölmeden önce bizi erkeklere satacağını söyledi. Bana sürekli ahlaksız tekliflerde bulunuyordu. Kendisiyle o günden sonra da görüşmedim" dediği ortaya çıktı.


Sanık avukatı Enes Akbulut da müvekkilinin meşru müdafaa ve haksız tahrik altında cinayeti işlediğini ve sanık hakkında haksız tahrik indiriminin en üst seviyede uygulanmasını talep ederek, "Müvekkilim namus meselesi yüzünden cinayeti işlemiştir. Müvekkilimin tahliyesine karar verilmesini talep ediyorum" diye konuştu.


Sanık ve katılanların ifadelerini dinleyen mahkeme heyeti, sanık hakkında 11 yıl 8 ay hapis cezası verdi.


Olay, Selahattin Eyyubi Mahallesi 48 Cadde üzerinde 5 Ekim 2017 tarihinde meydana gelmişti. Mehmet Bozkaya, Suat Söğüt (25) ile konuşmak için evine gidip, Suat Söğüt'ü elindeki av tüfeği ile evinin önünde öldürmüştü. - GAZİANTEP

Suat Söğüt, Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 02:42 Kaynak: İHA
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