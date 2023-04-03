- "Bacanak" kodlu dolandırıcı inşaat işçisinin hayatını kabusa çevirdi

Film senaryolarını aratmayan dolandırıcılık: "Bizi perperişan ettiler"

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan inşaat işçisi, kendisini telefonla arayan ve önce polis, sonra da savcı taklidi yapan dolandırıcıların tuzağına düştü. Hesabındaki paranın kullanılarak dolandırıcılık yapıldığını zanneden inşaat işçisi, telefonun ucundaki dolandırıcının "Bankaya gittiğinde bana bacanak diye hitap et. Kimseyle de konuşma. Banka müdürü FETÖ'cü olabilir" yalanına inanarak, 50 bin lirasından oldu.

İddiaya göre, geçtiğimiz günlerde inşaat işçisi Himmet Yıldız'ı telefonla arayan dolandırıcı, kendisini polis olarak tanıttı. Telefonun ucundaki dolandırıcı, inşaat işçisini ikna etmek için, aile fertlerinin ismini ve TC kimlik numarasını tek tek söyleyerek, "Senin TC kimlik numaranla dolandırıcılık yapıyorlar" dedi. Neye uğradığını şaşıran Yıldız, bir süre daha dolandırıcı ile konuşmaya devam etti. Dolandırıcı, Yıldız'a, hesabındaki parasının kullanılarak dolandırıcılık yapıldığını söyleyerek, "Bankaya gidip hesabındaki parayı söylediğimiz hesaba gönder. Bankaya gittiğinde ise bana 'Bacanak' diye hitap et. Banka müdürü FETÖ'cü olabilir" yalanını söyledi.

Polisten sonra sözde savcı konuştu

Yıldız'ın buna inanmaması üzerine "Polisim" diyen şüpheliden sonra kendisini savcı olarak tanıtan dolandırıcı Yıldız ile konuşmaya başladı. Sözde savcı, Himmet Yıldız'ı korkutarak, "Senin bilgilerin ve hesabındaki para kullanılarak dolandırıcılık yapılıyor. Bankaya git, hesabındaki parayı çek ve bize gönder. Devlet parayı tekrar hesabına gönderecek" dedi. Telefonda konuştuğu dolandırıcıya inanan Yıldız, korkuyla hesabındaki 50 bin lirayı çekerek, dolandırıcılara gönderdi. İnşaat işçisi, dolandırıcıların tekrardan para istemesi üzerine polis merkezine gitti. Olayı anlatan inşaat işçisi, burada dolandırıldığını anladı.

78 suç kaydı varmış

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayın ardından harekete geçti. Polis ekiplerinin araştırmaları neticesinde E.G isimli şahıs operasyonla gözaltına alındı. Dolandırıcılık suçundan 78 kaydı bulunan ve 25 farklı olaydan aranan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"İki dolandırıcı senin TC kimlik numaran ile dolandırıcılık yapıyor"

Başından geçenleri anlatan Himmet Yıldız, "Beni arayan kişi, 'Ben karakoldan arıyorum' dedi. Benim ve ailemin isimlerini söyledi. 'İki dolandırıcı senin TC kimlik numaran ile dolandırıcılık yapıyor. Senin gelmen lazım. Merkez bankasında hesabın dondurulmuş, hemen arabana bin gel. Bizim sivil polislerimiz bankada bekliyor. Onları yakalayabilmemiz için seni hemen bekliyoruz, gel. Sana bir hesap numarası vereceğiz. Hesap numarasına bu parayı atman lazım. Devlet parayı tekrardan hesabına aktaracak' dedi. Ben de güvendim, devletim bana söylerse gideriz tabii ki dedim" diye konuştu.

"Bana 'Bacanak' diye hitap et"

Dolandırıcının kendisiyle kodlu şekilde konuşmasını istediğini söyleyen Yıldız, şu ifadeleri kullandı:

"Bana 'Beni aradığın zaman bacanak diye hitap et. Şifremiz, kodumuz budur. Telefon açık olsun, kimseyle konuşmuyorsun. Banka müdürü FETÖ'cü olabilir' dedi. 'Ben böyle şeylere pek inanmıyorum, içime sinmiyor' dedim. O da 'Ben seni 155'e bağlayacağım' dedi. 155 ile konuşuyorum, telsiz sesleri de açık. Devletimin karakolu diye güvendim, insan güvenmez mi devletine? Bu sefer 'Seni savcılığa bağlıyorum' dedi. Savcı olduğunu söyleyen biriyle görüştüm. O da bana 'Sen ne yapıyorsun ne ayaksın?' 'Yoksa sende mi FETÖ'cü ayaklarındansın' diyerek beni panik yaptırdı. Bana bir banka hesap numarası verdi ve 'Çabuk git paraları yatır' dedi. 'Bu hesaba 50 bin TL yatırman lazım. Hatta başka bankada paran varsa onları da yatırman lazım' dedi. Bankaya gittim, o hesaba parayı yatırdım. Bankadan çıktıktan sonra bana 'Başarılar diliyorum. Devletin için görevini yaptın' dedi"

"Bizi perperişan ettiler"

Dolandırıcıların yeniden kendisinden para istediğini vurgulayan Yıldız, "Ben hemen karakola gittim. Polis memuru arkadaşlara anlattım. Orada dolandırıldığımı anladım. Polisler 'Bunlar dolandırıcı' dedi. Daha sonra şahıslar hakkında suç duyurusunda bulundum ama bizi perperişan ettiler. Şuanda o paraları alabilmem için inşallah devletimiz peşine düşer bekliyorum. Çok mağdur duruma düştüm. Paraların çoğu benim değildi, emanet olanlar vardı. Ben inşaatçı adamım. O parayı 1 yılda kazanamam. Devletimizden Allah razı olsun. Allah başımızdan eksik etmesin. Sonradan öğrendim, bu şahıs yakalanmış. Parayı da geri alabilseydik iyi olurdu. Şuanda çok mağdurum" şeklinde konuştu.