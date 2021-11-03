Üye Girişi
'Bacasız fabrika' zeytinliklerde 30 bin kişi çalışıyor - Son Dakika

'Bacasız fabrika' zeytinliklerde 30 bin kişi çalışıyor

03.11.2021 11:03
'Bacasız fabrika' zeytinliklerde 30 bin kişi çalışıyor

BALIKESİR'in Edremit Körfezi'ndeki 13 milyon zeytin ağacında hasat başladı.

BALIKESİR'in Edremit Körfezi'ndeki 13 milyon zeytin ağacında hasat başladı. Edremit Körfezi'nin ana gelir kaynağı olan zeytininin toplama işinde yaklaşık 30 bin kişi görev alıyor. Edremit Ticaret Odası Meclis Başkanı Mehmet Hakkı Semerci, körfezde var-yok senesine göre 15 ila 25 bin ton arasında zeytinyağı üretildiğini belirterek, "Bu yıl kadın işçiler 100 TL, erkekler işçiler ise 140 TL civarında yevmiye alıyor" dedi.

Ayvalık, Burhaniye, Gömeç, Havran ve Edremit ilçelerinin yer aldığı Edremit Körfezi'nde, Türkiye genelindeki zeytin ağaçlarının yaklaşık yüzde 8'i bulunuyor. Madra ve Kazdağlarındaki zeytinlikler, 150 kilometre sahil bandı çevresini de donatmış durumda. Edremit Körfezi'nde yer alan yaklaşık 13 milyon zeytin ağacında hasat çalışmaları da, erken hasat denilen yeşil zeytinle ekim ayı itibariyle başladı. Ağır taşıma ve silkme işlerini genellikle erkeklerin yaptığı zeytin hasadında, kadınlar da toplama, eleme, ayırma gibi farklı işleri sürdürüyor.

55 yıldır zeytin işçisi olarak çalıştığını söyleyen Ali Aksoy, "Kadınlar genelde yaygı, tırmık işlerini yapar. Erkekler de ağaç üstünde tepedeki zeytinleri toplar ve sırık kullanır. Genelde sabah saat 08.00'de başlayıp, saat 16.00'da paydos ederiz. Zeytin verimine göre ortalama 4 ay hasat sürüyor" dedi. 30 yıldır tarlalarda çalıştığını söyleyen Habibe İkiz ise, "Tayfalar burada boşa vakit geçirmez. Herkes işini bilir ve hava kararana kadar devam eder. Ne erkekler olmadan bu işi yapabiliriz, ne de biz olmadan onlar yapabilir. Erkekler ağır işi bize bırakmaz. Yoksa bu iş yürümez" diye konuştu.Ailesi 4 kuşaktır zeytin sektöründe bulunan Edremit Ticaret Odası Meclis Başkanı Mehmet Hakkı Semerci de, bölgenin ana gelir kaynağının zeytincilik olduğunu söyledi. Edremit Körfezi'nde var-yok senesine göre 15 ila 25 bin ton arasında zeytinyağı üretildiğini belirten Semerci, "Hasat döneminde Edremit Körfezi'ne, Balıkesir geneli ve yakın illerden işçi gelir.  İşçiler sabah saat 08.00 gibi tarlaya giriyorlar. Yaklaşık 1 saat yemek arası veren işçiler saat 16.00 civarında, güneşin batış durumuna göre bahçeden ayrılıyorlar. Bu sene kadın işçilerin yevmiyeleri 100 TL civarındayken, erkekler de 130-140 TL civarı yevmiye alıyor" dedi.30 BİN KİŞİ ZEYTİNLİKLERDEHer hasat döneminde Edremit Körfezi'ndeki zeytinliklerde 30 bin kişinin çalıştığını söyleyen Mehmet Hakkı Semerci, şunları söyledi: "Bu rakamlar sadece Edremit Körfezi için. Türkiye'deki zeytin ağacı sayısı 100 milyon civarından, son yıllarda yapılan yatırımlarla 190 milyon civarına çıktı. Tüketim miktarı da kişi başına ortalama 600-700 gramdan, 1,5-2 litreye çıktı. Bu rakamlar hala dünyadaki zeytinyağı üretiminde ilk sıralarda olan ülkelere kıyasla Türkiye'de çok az. Bu da zeytinyağının üretildiği bölgeler dışında, özellikle ülkemizin doğu kısmında tüketimin çok az olmasından kaynaklanıyor. Bizim üretici olarak gayemiz, bu üretimin devam etmesi ve gelecek nesillere aktarılması. Türkiye; İspanya'nın ardından Yunanistan ile aynı miktarda üretime sahip. Üretici arkadaşlarımız, uluslararası birçok yarışmada derece alıyor, yağlarımızın kalitesi bu yarışmalarda onaylanıyor ve jürileri tatmin ediyor. Ama ülkedeki tüketim miktarlarına bakınca ya yeterince yağımızı tanıtamıyoruz ya da halkımızı tatmin edemiyoruz. Eski dönemlerde 1 kilo zeytinyağının, 1 kilo peynir fiyatına eşit olduğunu büyüklerimizden duyardık. Şuan zeytinyağı geçtiğimiz senelere oranla, artan maliyetler oranında zam görmedi. Bütün vatandaşlarımıza, sağlık açısında da önemli bir gıda olan zeytinyağını ve zeytini daha fazla tüketmesi önerisinde bulunuyorum."

'Bacasız fabrika' zeytinliklerde 30 bin kişi çalışıyor
'Bacasız fabrika' zeytinliklerde 30 bin kişi çalışıyor
'Bacasız fabrika' zeytinliklerde 30 bin kişi çalışıyor
'Bacasız fabrika' zeytinliklerde 30 bin kişi çalışıyor
'Bacasız fabrika' zeytinliklerde 30 bin kişi çalışıyor
'Bacasız fabrika' zeytinliklerde 30 bin kişi çalışıyor
'Bacasız fabrika' zeytinliklerde 30 bin kişi çalışıyor
'Bacasız fabrika' zeytinliklerde 30 bin kişi çalışıyor
'Bacasız fabrika' zeytinliklerde 30 bin kişi çalışıyor
'Bacasız fabrika' zeytinliklerde 30 bin kişi çalışıyor
'Bacasız fabrika' zeytinliklerde 30 bin kişi çalışıyor
'Bacasız fabrika' zeytinliklerde 30 bin kişi çalışıyor
'Bacasız fabrika' zeytinliklerde 30 bin kişi çalışıyor
'Bacasız fabrika' zeytinliklerde 30 bin kişi çalışıyor
'Bacasız fabrika' zeytinliklerde 30 bin kişi çalışıyor

Edremit Körfezi, Edremit, Zeytin, Hasat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Bacasız fabrika' zeytinliklerde 30 bin kişi çalışıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Başkan Şadi Yazıcı'dan, dünya gündemine oturan Tuzla Belediyesi temizlik personellerine 500 TL ek zam müjdesi 12:23 Başkan Şadi Yazıcı'dan, dünya gündemine oturan Tuzla Belediyesi temizlik personellerine 500 TL ek zam müjdesi MasterChef'te maaş krizi: Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu arasında kriz yaşandı 12:17 MasterChef'te maaş krizi: Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu arasında kriz yaşandı İstanbul hava durumu! İstanbul'da bugün hava parçalı bulutlu 11:59 İstanbul hava durumu! İstanbul'da bugün hava parçalı bulutlu
TFF, G.Saray'ın Avrupa maçını taraftarıyla oynamasına izin vermedi 11:58 TFF, G.Saray'ın Avrupa maçını taraftarıyla oynamasına izin vermedi İlk tescilli dayak yiyen adam, aldığı ücreti açıkladı 11:57 İlk tescilli dayak yiyen adam, aldığı ücreti açıkladı Pil üreticisi Farasis, yerli otomobil için Türkiye'ye yatırım yapacak 11:50 Pil üreticisi Farasis, yerli otomobil için Türkiye'ye yatırım yapacak
Emre Belözoğlu'nun kostümlü partide başarılı sahne performansı ortalığı yıktı 11:27 Emre Belözoğlu'nun kostümlü partide başarılı sahne performansı ortalığı yıktı Akşener, 11:19 Akşener, "Burası Kürdistan" diyaloğunu anlattı: O kişi bir HDP'lidir, HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyorum

Son Dakika Haberleri
12:19 Tacizi engellerken öldürülen Haydarcan'ın babası o anları anlattı: 'Abi yardım et' diye bağırmışlar
12:17 MasterChef'te maaş krizi: Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu arasında kriz yaşandı
11:58 Av yasağına rağmen balığa çıkan 4 kişiye, 19 bin TL para cezası kesildi
11:58 İstanbul hava durumu! İstanbul'da bugün hava parçalı bulutlu
11:58 TFF, G.Saray'ın Avrupa maçını taraftarıyla oynamasına izin vermedi
11:57 Asteroit hepimiz ayaktayken Dünya'yı teğet geçti, yenisinden korkuluyor
11:52 Hesap ödenen paranın sahne olduğunu müşteri çıktıktan sonra anladı
11:50 Pil üreticisi Farasis, yerli otomobil için Türkiye'ye yatırım yapacak
11:48 Trakya Birlik Genel Müdürü Hakan Çelen: Fiyatlar pandemi nedeniyle arttı
11:27 Emre Belözoğlu'nun kostümlü partide başarılı sahne performansı ortalığı yıktı
Kadın hırkası Ekim ayında fiyatı en fazla artan ürün oldu Kadın hırkası Ekim ayında fiyatı en fazla artan ürün oldu         
12:24
Tacizi engellerken öldürülen Haydarcan'ın babası o anları anlattı: 'Abi yardım et' diye bağırmışlar Tacizi engellerken öldürülen Haydarcan'ın babası o anları anlattı: 'Abi yardım et' diye bağırmışlar         
12:20
Tepki çeken görüntüler! Hareket halindeki tırın dorsesine masa kurup içki içtiler Tepki çeken görüntüler! Hareket halindeki tırın dorsesine masa kurup içki içtiler         
12:11
Av yasağına rağmen balığa çıkan 4 kişiye, 19 bin TL para cezası kesildi Av yasağına rağmen balığa çıkan 4 kişiye, 19 bin TL para cezası kesildi         
11:59
Asteroit hepimiz ayaktayken Dünya'yı teğet geçti, yenisinden korkuluyor Asteroit hepimiz ayaktayken Dünya'yı teğet geçti, yenisinden korkuluyor         
11:58
Hesap ödenen paranın sahne olduğunu müşteri çıktıktan sonra anladı Hesap ödenen paranın sahne olduğunu müşteri çıktıktan sonra anladı         
11:52
Trakya Birlik Genel Müdürü Hakan Çelen: Fiyatlar pandemi nedeniyle arttı Trakya Birlik Genel Müdürü Hakan Çelen: Fiyatlar pandemi nedeniyle arttı         
11:48
Oyuncu Semra Dinçer'in naaşının açık tabutta taşınmasının nedeni belli oldu Oyuncu Semra Dinçer'in naaşının açık tabutta taşınmasının nedeni belli oldu         
11:24
Meral Akşener Meral Akşener "Sayın Öcalan" dedi! Ardından hemen özür diledi         
11:15
Rusya'dan askeri yığınak! Pentagon'dan Rusya'dan askeri yığınak! Pentagon'dan "Durumu yakından takip ediyoruz" çıkışı geldi         
11:13
2022'de trafik cezası, harç ve vergilere yüzde 36,20 zam kapıda 2022'de trafik cezası, harç ve vergilere yüzde 36,20 zam kapıda         
10:54
Son dakika: Kasım ayında kiralara yüzde 17,09 oranında zam yapılabilecek Son dakika: Kasım ayında kiralara yüzde 17,09 oranında zam yapılabilecek         
10:26
Tüm Türkiye merak ediyor! Hayatta kalabilen yılan bebeğin fotoğrafları Tüm Türkiye merak ediyor! Hayatta kalabilen yılan bebeğin fotoğrafları         
10:19
Pencereden düşerek öldüğü iddia edilen hemşire, sevgilisi tarafından aşağı atılmış Pencereden düşerek öldüğü iddia edilen hemşire, sevgilisi tarafından aşağı atılmış         
10:07
Son Dakika: Enflasyon ekim ayında yüzde 2,39 artarken, yıllık bazda yüzde 19,89 oldu Son Dakika: Enflasyon ekim ayında yüzde 2,39 artarken, yıllık bazda yüzde 19,89 oldu         
10:06
Fatih Aydın'ın iadesinde Fenerbahçelileri ayağa kaldıran görüntü! Rıdvan Dilmen çağrı yaptı Fatih Aydın'ın iadesinde Fenerbahçelileri ayağa kaldıran görüntü! Rıdvan Dilmen çağrı yaptı         
08:57
Cem Yılmaz'dan Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş yorumu: Gizemli bir suçu varmış gibi gösterilmesini anlamıyoruz Cem Yılmaz'dan Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş yorumu: Gizemli bir suçu varmış gibi gösterilmesini anlamıyoruz         
07:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2021 12:28:38. #1.13#
SON DAKİKA: 'Bacasız fabrika' zeytinliklerde 30 bin kişi çalışıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement