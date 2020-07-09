Bacaya düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde 2 katlı evin bacasına düşen yavru kedi itfaiye tarafından kurtarıldı.

Cevat Şakir Mahallesi, Zerdali Sokak'taki Ayhan Atılgan'a ait 2 katlı evin bacasına dün bir yavru kedi düştü. Atılgan Ailesi, kediyi kendi imkanları ile kurtaramayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Adrese gelen ekipler, merdiven yardımıyla bacaya ulaşarak yavru kediyi çıkardı. Sağlık durumu iyi olan yavru kedi annesinin bulabileceği güvenli bir yere bırakılırken, ev sahipleri itfaiye ekiplerine teşekkür etti.