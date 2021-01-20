Bacaya giren Baykuş, evi küle çevirdi - Son Dakika

Bacaya giren Baykuş, evi küle çevirdi

20.01.2021 17:38

Bacaya giren Baykuş, evi küle çevirdi 2 katlı ev alev alev yandı Düzce'nin Turaplar köyünde 2 katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması ile söndürülürken, ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Bacaya giren Baykuş, evi küle çevirdi

2 katlı ev alev alev yandı

DÜZCE - Düzce'nin Turaplar köyünde 2 katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması ile söndürülürken, ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangına bacadan giren Baykuşun sebebiyet verdiği öğrenildi.

Yangın Düzce merkeze bağlı Turaplar Köyü Merkezi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Şakir Kocabıyık'a ait 2 katlı evin bacasından içeri baykuş girdi. Bir süre sonra evin içini duman kaplamaya başlayınca ev sahibi Şakir Kocabıyık, üst kata çıkarak evi kontrol etmek istedi. Soba borusunun geçtiği odanın kapısını açınca alevler bir anda yükselmeye başladı. Hemen evden dışarı çıkan Kocabıyık durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde bölgeye gelen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yanan 2 katlı evde söndürme çalışmaları gerçekleştirdi. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangın söndürülürken ev sahibi Şakir Kocabıyık, yangının bacadan içeri giren baykuşun bacayı kapatmasından dolayı kaynaklandığını dile getirdi. Kocabıyık, "Baykuş girmiş bacadan içeriye. Ötüp duruyordu zaten. Bacanın deliğini üst kattan kapatmış, baskı yapmış aşağıya doğru. Üst kattan köşe odadan tutuştu. Bizde aşağıdaydık. Koku geldi dışarı çıktım bir şey yok. Üst kata çıktım duman var. Oradan tutuşmuş. Elektrik kontağından çıkmamış. İtfaiye ekiplerini aradık hortumu uzattılar söndürmeye çalıştılar. Söndürdüler. Başka bir evimiz daha var. Korona virüs nedeni ile köyde kalıyorduk. Düzce'de ki evimize gideceğiz artık" ifadelerini kullandı.

Bacaya giren Baykuş, evi küle çevirdi
Bacaya giren Baykuş, evi küle çevirdi
Bacaya giren Baykuş, evi küle çevirdi
Bacaya giren Baykuş, evi küle çevirdi

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, İtfaiye, Yangın, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bacaya giren Baykuş, evi küle çevirdi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Biden yeni dönemin sinyallerini verdi: Amerika'da yeni bir gün 10 yıl önce kıyafet almamaya yemin eden öğretmen 100 bin TL biriktirdi Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Aslan gibi sponsor" ismiyle bağış kampanyası başlattı Türkiye'ye yaklaşımıyla çok tartışılan Biden başkanlık koltuğuna oturuyor Son dakika! Donald Trump, başkanlığının bitmesine saatler kala Beyaz Saray'a veda etti Gelin ve damadın birbirlerine yaptıkları şaka sosyal medyayı ikiye böldü Şarkışla Belediyesi'nde işçilerin maaşına yüzde 50 zam yapıldı Otopark çıkışında ödeme yapmak isteyen genç kadının kafası ödeme cihazı ve aracının kapısına sıkıştı
Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu! Yıldız isim aylar sonra kadroda yer aldı Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu! Yıldız isim aylar sonra kadroda yer aldı         
17:46
Son Dakika: İspanya'nın başkenti Madrid'in merkezinde şiddetli bir patlama meydana geldi Son Dakika: İspanya'nın başkenti Madrid'in merkezinde şiddetli bir patlama meydana geldi         
17:25
Son dakika: Türkiye'nin 2019 yılı vergi rekortmenleri belli oldu Son dakika: Türkiye'nin 2019 yılı vergi rekortmenleri belli oldu         
17:05
Son Dakika: Beyaz Saray'a veda eden Donald Trump: Bir şekilde geri geleceğiz Son Dakika: Beyaz Saray'a veda eden Donald Trump: Bir şekilde geri geleceğiz         
16:34
Çıplak halde cansız bedeni bulunan fenomenin boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı Çıplak halde cansız bedeni bulunan fenomenin boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı         
16:14
Evinde ölü bulunan yaşlı kadının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı Evinde ölü bulunan yaşlı kadının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı         
15:53
Sıla'dan boşanan Hazer Amani koluna yaptırdığı manidar dövmeyle dikkat çekti Sıla'dan boşanan Hazer Amani koluna yaptırdığı manidar dövmeyle dikkat çekti         
15:39
Biden'dan 17 kritik karar! Aralarında Müslüman ülkelere yönelik seyahat yasağının kaldırılması da var Biden'dan 17 kritik karar! Aralarında Müslüman ülkelere yönelik seyahat yasağının kaldırılması da var         
15:15
5 gün sonra ölü bulunan doktor, boynunun kırılması sonucu yaşamını yitirmiş 5 gün sonra ölü bulunan doktor, boynunun kırılması sonucu yaşamını yitirmiş         
15:00
Sevgilisinin acı haberini alınca hastane ortasında kalbine sıktı! Olayın detayları kafa karıştırdı Sevgilisinin acı haberini alınca hastane ortasında kalbine sıktı! Olayın detayları kafa karıştırdı         
14:49
Koronavirüsün mutasyona uğramış türü, İngiltere'den sonra en az 60 ülkede daha görüldü Koronavirüsün mutasyona uğramış türü, İngiltere'den sonra en az 60 ülkede daha görüldü         
14:48
Baba, kızını istismar eden genci eve çağırıp öldüresiye dövdü Baba, kızını istismar eden genci eve çağırıp öldüresiye dövdü         
14:41
Tüketici Hakem Heyeti bankanın aldığı kart aidatının iadesine hükmetti Tüketici Hakem Heyeti bankanın aldığı kart aidatının iadesine hükmetti         
14:35
İsrail'den kafa karıştıran açıklama: Pfizer/BioNTech aşısının ilk dozu, şirketin açıkladığından daha az koruma sağlıyor İsrail'den kafa karıştıran açıklama: Pfizer/BioNTech aşısının ilk dozu, şirketin açıkladığından daha az koruma sağlıyor         
11:57
Abdurrahman Dilipak koronavirüs aşılamasının durdurulması için mahkemeye başvurdu Abdurrahman Dilipak koronavirüs aşılamasının durdurulması için mahkemeye başvurdu         
11:44
Evde doğum yapan kadın bebeğini bıçaklayarak öldürdü Evde doğum yapan kadın bebeğini bıçaklayarak öldürdü         
10:34
Evladını arayan anne, duydukları karşısında yıkıldı: Kızına şu an tecavüz ediyorum Evladını arayan anne, duydukları karşısında yıkıldı: Kızına şu an tecavüz ediyorum         
08:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2021 18:15:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bacaya giren Baykuş, evi küle çevirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei