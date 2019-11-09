Son Dakika Haberleri: Bacaya sıkışan güvercini itfaiye kurtardı
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Bacaya sıkışan güvercini itfaiye kurtardı

6 saat önce

SİVAS'ta, bacaya sıkışan güvercin itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bacaya sıkışan güvercini itfaiye kurtardı, System.String[]

SİVAS'ta, bacaya sıkışan güvercin itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Aydoğan Mahallesi'nde bir dernek binasının bacasından güvercin sesinin geldiğini fark eden dernek sakinleri durumu Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Dernek binasına gelen itfaiye ekipleri, bacanın alt kısmını keserek güvercini kurtardı. Sıkıştığı yerden kurtarılan güvercin doğaya salındı.


Sivas Belediyesi, Aydoğan, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 09:54 Kaynak: DHA
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