Son Dakika Haberleri: Bacaya sıkışan güvercini itfaiye kurtardı
Son Dakika Güncel Bacaya sıkışan güvercini itfaiye kurtardı

Bacaya sıkışan güvercini itfaiye kurtardı

7 saat önce

Sivas'ta bacaya sıkışan güvercin itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sivas'ta bacaya sıkışan güvercin itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Aydoğan Mahallesi'nde bir dernek binasının bacasından güvercin sesinin geldiğini fark eden dernek üyeleri Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerinde haber verdi.

Dernek binasına gelen itfaiye ekipleri bacanın alt kısmını keserek güvercini kurtardı.

Sıkıştığı yerden kurtarılan güvercin uçarak uzaklaştı.

Bacaya sıkışan güvercini itfaiye kurtardı

Sivas Belediyesi, İtfaiye, Aydoğan, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 10:18 Kaynak: AA
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