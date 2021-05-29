Bacaya sıkışan güvercini itfaiye kurtardı - Son Dakika

ISPARTA'da bir dairenin bacasına sıkışan güvercin, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldıktan sonra doğaya salındı.
İskender Mahallesi 104'üncü Cadde'de bulunan bir binanın baca boşluğundan güvercin sesini duyan ev sahibi itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine eve gelen ekipler, sesin geldiği baca duvarı kırarak güvercini kurtardı. Bacanın içerisinden çıkarılan güvercin evin penceresinden doğaya bırakıldı. Hızla kanat çırpan güvercin gözden kayboldu.
Kaynak: DHA
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