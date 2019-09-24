Son Dakika Haberleri: Bacaya sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Bacaya sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

1 saat önce

Şanlıurfa'da bir evin bacasında sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bacaya sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı, System.String[]

Şanlıurfa'da bir evin bacasında sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre olay, merkez Haliliye ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi'nde yaşandı. Bir evin bacasına düşen kedinin sesinin duyulması üzerine, durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine giden ekipler, yarım saat süren bir çalışma sonucunda kedinin bulunduğu bacanın duvarını iki ayrı noktadan delerek, kediyi çıkardı. Sağlık durumu iyi olan kedi, ekiplerin elinden kaçarak özgürlüğüne kavuştu.


Vatandaşlar, kediyi kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - ŞANLIURFA

Bağlarbaşı, Şanlıurfa, Haliliye, İtfaiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 10:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Hakkında yakalama kararı çıkarılan 32 asker FETÖ üyeliğinden tutuklandı
Balon balığı kız çocuğunun parmağını kopardı "Nasıl çektirmek istersiniz?" sorusunu duyunca fotoğrafçıyı kurşuna dizdi Reyting rekortmeni Çukur dizisi, hayatını kaybeden Neslican Tay'ı unutmadı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.9.2019 12:19:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bacaya sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]