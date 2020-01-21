Bacayı tamir ederken yüksek gerilim hattına kapıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bacayı tamir ederken yüksek gerilim hattına kapıldı - Son Dakika

Bacayı tamir ederken yüksek gerilim hattına kapıldı

6 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişi, evinin çatısındaki bacayı tamir ettiği sırada yüksek gerilim hattı tellerine temas ederek yaralandı.

Bacayı tamir ederken yüksek gerilim hattına kapıldı, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişi, evinin çatısındaki bacayı tamir ettiği sırada yüksek gerilim hattı tellerine temas ederek yaralandı.


Olay, Demirtaş Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, evinin çatışındaki bacayı tamir eden Muzaffer K. (52) bir anlık dalgınlık sonucu yüksek gerilim hattı tellerine temas etti. Elektrik akımına kapılan Muzaffer K., savrularak yaralandı. Yakınları durumu fark etmesi üzerine sağlık ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri akıma kapılan Muzaffer K.'i ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Burada tedaviye alınan Muzaffer K.'nin sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. - ANTALYA

Antalya, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 02:19 Kaynak: İHA
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