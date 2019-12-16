BAÇEM'e 'Yaşama Değer Katanlar Ödülü' - Son Dakika
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BAÇEM'e 'Yaşama Değer Katanlar Ödülü'

6 saat önce

Uluslararası arenada şehirlerin tanıtılmasına, markalaşmasına hizmet ederek şehir ve insan hayatına farkındalık sağlamak amacıyla düzenlenen Golden City Awards Şehircilik Oscar Ödülleri'nde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı BAÇEM "10'un Kalbi Tarım" projesiyle ödüle layık görüldü.

BAÇEM'e 'Yaşama Değer Katanlar Ödülü', System.String[]

Uluslararası arenada şehirlerin tanıtılmasına, markalaşmasına hizmet ederek şehir ve insan hayatına farkındalık sağlamak amacıyla düzenlenen Golden City Awards Şehircilik Oscar Ödülleri'nde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı BAÇEM "10'un Kalbi Tarım" projesiyle ödüle layık görüldü.


Her yıl geleneksel olarak Uluslararası Altın Kentler Derneği Kent Araştırmaları Merkezi tarafından düzenlenen Golden City Awards Şehircilik Oscar Ödülleri; devletin zirvesinin ve seçkin davetlilerin katıldığı ödül töreniyle sahiplerini buldu. Kentsel tasarım ve şehircilik alanın marka yarışması olan Golden City Awards 2019'da Proje Kategorisi'nde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi de bir ödül aldı. Akademisyen ve kent bilimcilerinden oluşan jürinin değerlendirmesiyle; kent yaşamına değer katanlar ile kenti yönetenlerin hizmet ve şehircilik projeleriyle katıldığı yarışmada Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi (BAÇEM) Yaşama Değer Katan Belediyeler Kategorisi'nde Sosyal Belediyecilik alanında "10'nun Kalbi Tarım" ile ödüle layık görüldü.


"Amacımız çiftçiye katma değerli ürün ürettirebilmek"


İstanbul Green Park Otel'de gerçekleşen törene katılarak Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz adına ödülü alan Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Ahmet Mekin Tüzün, BAÇEM'de hem eğitimiler hem de ar-ge çalışmaları yürüttüklerini belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü: "İki büyük laboratuvarımız var ekim alanlarımız var. Amacımız üreticiye katma değerli ürünler ürettirebilmek ve bunları öğretmek. Deneysel ürünlerimizi de kendi bünyemizde yapmak dışarıdaki standımızda üretmiş olduğumuz ürünleri bulabilirsiniz. Balıkesir çok büyük bir tarım kenti son dönemde aldığımız yeni bir unvan var. Ülkemizin mandırası haline geldik. 50 Peynirli Şehir kitabımızda dünyanın en iyisi ünvanını aldı. Bu kitabın tanıtımı sayesinde Balıkesir'in iki peyniri de dünya kültür mirası listesinde kayıt altına alındı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımızın da vermiş olduğu destekle çalışmalarımıza devam ediyoruz"dedi. - BALIKESİR

Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 06:11 Kaynak: İHA
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