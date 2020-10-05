Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde BAÇEM, ilkleri gerçekleştiriyor - Son Dakika

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde BAÇEM, ilkleri gerçekleştiriyor

BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yücel Yılmaz, tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği ve Ar-Ge çalışmalarıyla ülke çapında öne çıkan Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi'nin (BAÇEM), yeniliklere imza atmaya devam ettiğini açıkladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde BAÇEM, ilkleri gerçekleştiriyor, System.String[]
BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yücel Yılmaz, tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği ve Ar-Ge çalışmalarıyla ülke çapında öne çıkan Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi'nin (BAÇEM), yeniliklere imza atmaya devam ettiğini açıkladı. Başkan Yılmaz, " Türkiye'de ilk kez çay ağacı yetiştiren BAÇEM yine ilk kez vetiverin uçucu yağını elde ederken, ilk kapama kara mürver bahçesini kurdu. Öte yandan BAÇEM tarafından Türkiye'nin en büyük bal ormanı projesini hayata geçirmek için çalışmalar sürüyor" dedi.

BAÇEM, son yıllarda tıbbi ve aromatik bitkilere ilginin dünya genelinde artmasıyla birlikte tüm Türkiye'nin ilgi odağı haline geldi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olarak hizmet veren BAÇEM, tohumdan üretime, Ar-Ge çalışmalarından tarımsal danışmanlığa kadar önemli işlere imza atıyor. BAÇEM, Kökeni Avustralya olan ve antiviral ve antimikrobiyal özelliklere sahip Çay Ağacını (Tea Tree) Türkiye'de ilk kez Balıkesir'de yetiştirmeyi başardı. Covid-19 salgını süresince bağışıklığı güçlendirmek için en çok tercih edilen besinler arasında yer alan kara mürverin üretimini yaygınlaştırmak amacıyla 4 yıldır merkezde çalışmalar sürerken, ayrıca toprak kaymasını önleyen kök yapısına sahip olan aynı zamanda da su veya toprakta bulunan ağır metalleri temizleyen, yeşil kısımları da hayvan yemi olarak kullanıldığında verimi artıran vetiver bitkisini üzerinde de Ar-Ge çalışmaları yapıyor.

TÜRKİYE'DE İLK KEZ BAÇEM ÜRETTİÇalışmalar hakkında bilgi veren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, BAÇEM'in, Balıkesir'i ilaç sanayinde ve kozmetik sektöründe lider yapacak adımları attığını söyledi. Başkan Yılmaz, "Lavanta özünden sarı kantaron yağına, kekikten adaçayına kadar 200'ün üzerinde tıbbi ve aromatik bitki üretimi yapan Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezimiz, kökeni Avustralya olan Çay Ağacını (Tea Tree) Türkiye'de ilk kez Balıkesir'de yetiştirmeyi başardı. BAÇEM; yapraklarından uçucu yağ elde edilen, antiviral ve antimikrobiyal özelliklere sahip Çay Ağacının fidesini üretmek ve çoğaltmak için çalışmalarına devam ediyor. Çay Ağacının yapraklarından damıtma yoluyla elde edilen yağın cilt sağlığının korunmasından enfeksiyonu gidermeye kadar sağlık için vazgeçilmez, önemli faydaları bulunuyor. Geniş bir kullanım alanına sahip olan Çay Ağacı aynı zamanda kozmetik sektörü için de önemli bir bitki" dedi.ARINDIRICI BİTKİ VETİVERBAÇEM'in, çay ağacının yanı sıra toprak kaymalarını önleyen bir kök yapısına sahip olan aynı zamanda da su veya toprakta bulunan ağır metalleri temizleyen, yeşil kısımları da hayvan yemi olarak kullanıldığında verimi artıran arındırıcı vetiver bitkisi üzerinde de önemli çalışmalar yaptığını anlatan Başkan Yılmaz, "BAÇEM tarafından Türkiye'de ilk kez uçucu yağı üretilen vetiver bitkisi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesince Kepsut ilçesinde inşası devam eden atık su arıtma tesisinde kullanılacak. Tesis tamamlandığında atık sular, bitkiler tarafından arıtılacak. Büyükşehir ayrıca toprak kaymalarının önüne geçmek amacıyla yol kenarlarına da vetiver dikimi gerçekleştirecek" diye konuştu.BAÇEM 4 YILDIR MÜRVERİ ÇALIŞIYORBaşkan Yılmaz sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Türkiye'nin ilk kapama mürver bahçesine sahip olan BAÇEM, antioksidan açısından zengin olan, pandemi döneminde bağışıklığı güçlendirmek için en çok tercih edilen besinler arasında yer alan kara mürver üretimini de yaygınlaştırmayı amaçlıyor. Söz konusu bitki üzerinde 4 yıldır çalışmalar yapan BAÇEM'in bir ilaç firmasıyla birlikte yaptığı araştırmalar sonucunda bölgede yetişen kara mürverin; kansere yakalanma riskini azaltan, kalp ve karaciğer için detoks etkisi yaratan antosiyanin açısından standartların üzerinde olduğu tespit edildi. Öte yandan BAÇEM, Balıkesir Üniversitesi, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Fitoterapi Merkezi, Balıkesir Orman Müdürlüğü, Edremit Belediyesi, Edremit Orman İşletme Müdürlüğü, Balıkesir İli Arı Yetiştiricileri Birliği ve Dereli Mahallesi Muhtarlığı ile birlikte 'Kazdağı Bal Ormanı' projesini hayata geçiriyor."


- Balıkesir
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde BAÇEM, ilkleri gerçekleştiriyor
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde BAÇEM, ilkleri gerçekleştiriyor
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde BAÇEM, ilkleri gerçekleştiriyor
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde BAÇEM, ilkleri gerçekleştiriyor
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde BAÇEM, ilkleri gerçekleştiriyor
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde BAÇEM, ilkleri gerçekleştiriyor
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde BAÇEM, ilkleri gerçekleştiriyor
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde BAÇEM, ilkleri gerçekleştiriyor
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde BAÇEM, ilkleri gerçekleştiriyor
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde BAÇEM, ilkleri gerçekleştiriyor
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde BAÇEM, ilkleri gerçekleştiriyor
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde BAÇEM, ilkleri gerçekleştiriyor
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde BAÇEM, ilkleri gerçekleştiriyor
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde BAÇEM, ilkleri gerçekleştiriyor
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde BAÇEM, ilkleri gerçekleştiriyor

Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir, Türkiye, Çiftçi, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 16:19 - Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde BAÇEM, ilkleri gerçekleştiriyor - Son Dakika Ekonomi

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