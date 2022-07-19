Bachelet, Çin'in hak ihlalleri raporunu görevi bitmeden açıklayacak - Son Dakika
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Bachelet, Çin'in hak ihlalleri raporunu görevi bitmeden açıklayacak

19.07.2022 18:16
Bachelet, Çin'in hak ihlalleri raporunu görevi bitmeden açıklayacak

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet'in, Çin'in Uygur Türkleri ve Tibetlilere yönelik hak ihlallerine dair Komiserliğin hazırladığı raporu, görev süresi bitmeden önce açıklayacağı bildirildi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet'in, Çin'in Uygur Türkleri ve Tibetlilere yönelik hak ihlallerine dair Komiserliğin hazırladığı raporu, görev süresi bitmeden önce açıklayacağı bildirildi.

Komiserlik Sözcüsü Jeremy Laurence, raporun ne zaman açıklanacağına ilişkin AA muhabirinin sorusuna yazılı cevap verdi.

Laurence, "Bachelet'in görevini bitireceği tarihten önce raporun açıklanacağı" bilgisini paylaştı.

Bachelet, BM İnsan Hakları Konseyinin 50. Oturumu kapsamında 13 Haziran'da yaptığı konuşmasında, yaklaşık 5 yıldır sürdürdüğü Yüksek Komiserlik görevi için yeniden aday olmayacağını açıklamıştı.

1 Eylül 2018'de BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğine seçilen Bachelet'in görevi 31 Ağustos'ta son bulacak.

Rapor, Aralık 2021'den bu yana açıklanmıyor

Komiserlik sözcülerinden Rupert Colville, 10 Aralık 2021'de yaptığı açıklamada, Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Çin'in uygulamalarına ilişkin raporu haftalar içinde açıklayacaklarını belirtmişti.

Açıklamanın ardından aylar geçmesine rağmen raporun yayımlanmaması, Uygur Türkleri başta olmak üzere uluslararası hak gruplarından tepki görmüştü.

23-28 Mayıs'ta Çin'e giden ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ni de ziyaret eden Bachelet, ziyaretin ardından Çin'in başkenti Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, raporun ne zaman açıklanacağına ilişkin bilgi vermekten kaçınmıştı.

Çevrim içi ortamda düzenlenen basın toplantısına BM'ye akredite gazetecilerin internet yoluyla katılımına izin verilmemesi de tepkileri çekmişti.

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Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler, Uygur, Güncel, Son Dakika

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