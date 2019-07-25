Baci Kaid es-Sibsi - Tunus Cumhurbaşkanı 92 yaşında öldü

Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi 92 yaşında öldü. Baci Kaid es-Sibsi, 27 Haziran'da sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve tedavisinin ardından 1 Temmuz'da taburcu edilmişti.

Çarşamba günü es-Sibsi'nin yeniden hastaneye kaldırıldığı duyurulmuş, sağlık durumu ile ilgili bilgi verilmemişti.

Nida Tunus (Tunus'un Çağrısı) Partisi'nin lideri olan es-Sibsi, Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin Bin Ali'nin 2011'de devrilmesi ve Arap Baharı olarak adlandırılan süreçte Tunus siyasetinde önemli rol oynamıştı.

Baci Kaid es-Sibsi, Tunus'u Fransa'nın sömürge yönetiminden kurtarma yolunda uzun yıllar mücadele veren bir isimdi.

Es-Sibsi, 1965-1969 tarihleri arasında İçişleri Bakanlığı'nda görev yaptı. İlerleyen yıllarda Savunma Bakanlığı'nda da görev aldı.

1987'deki darbeden sonra Zeynel Abidin Bin Ali'nin yanında yer almayı tercih eden es-Sibsi, Demokratik Anayasal Birlik Partisi'ne katıldı. 1990-1991 yıllarında Tunus Meclis Başkanı'ydı.

Es-Sibsi, Şubat 2011'de yeni bir anayasa yazmakla görevli geçiş hükümetinde başbakanlık görevine getirilerek siyasi yaşama geri döndü. Aynı yıl Tunus'un Çağrısı Partisi'ni kurdu.

Ekim 2011 seçimlerinde ılımlı İslamcı En Nahda'nın (Nahda Hareketi) gerisinde kalan seküler Tunus'un Çağrısı Partisi, Ekim 2014'teki seçimlerden ise galip çıkmıştı.