Bacıyan-I Rum'a Keçiören Belediyesinden Büyük Destek

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Esnaf ve Sanatkarlar Deneği (ESDER) tarafından Estergon Türk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Bacıyan-ı Rum Sempozyumu'na katıldı.

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Esnaf ve Sanatkarlar Deneği (ESDER) tarafından Estergon Türk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Bacıyan-ı Rum Sempozyumu'na katıldı. Türk Tarih Kurumu Başkanı Refik Turan'ın da katıldığı sempozyuma ESDER Genel Başkanı Mahmut Çelikus ev sahipliği yaptı.



Ahi Evran'ın eşi Fatma Bacı tarafından dünyanın ilk kadın teşkilatlanması olarak bilinen Bacıyan-ı Rum Teşkilatının taşıdığı ruhu günümüzde de yaşatmak adına düzenlenen Bacıyan-ı Rum Sempozyumu'na Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Türk Tarih Kurumu Başkanı Refik Turan, ESDER Genel Başkanı Mahmut Çelikus, akademisyenler ve vatandaşlar katıldı. Sempozyumda Bacıyan-ı Rum'dan 15 Temmuz'a kadar kadın iradesinin Anadolu'yu vatan toprağı yaptığını belirten katılımcılar, salonda bulunan 15 Temmuz gazisi Derya Can ve Safiye Bayat üzerinden Türk kadınının aynı ruhu günümüzde de yaşattığına vurgu yaptı. Bacıyan-ı Rum Teşkilatının sadece el sanatlarıyla ve meslek edindirme faaliyetleriyle ilgilenmediğini, aynı zamanda ahlak kurallarının topluma öğretilmesi için önemli rol üstlendiğini belirten akademisyenler, teşkilat hakkında detaylı bilgiler verdi.



"Kurslarımızda 20 bin vatandaşımız eğitim görüyor"



"!Bacıyan-ı Rum Teşkilatında var olan ruhun gümümüzde yaşatılması için aramızda birçok hocamız, başkanımız, iş insanlarımız, annelerimiz ve bacılarımız var" diyen Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "10 yıllık görev süremizde kadınlarımızı toplumsal kalkınmaya dahil etmek için sosyal belediyecilik anlayışıyla çeşitli çalışmalar yaptık. Keçiören Belediyesi olarak kurslarımızla ve sosyal projelerimizle kadınlarımızı ekonomik açıdan katma değer oluşturacak projelere dahil ettik. KEÇMEK kurslarımızla meslek edindirdiğimiz kadınlarımız, kendi iş yerlerini açarak ekonomik anlamda üretim yapmaya başladı. Yaklaşık 20 bin insanın eğitim gördüğü kurslarımızda erkek kadın ayrımı yapılmamaktadır. Ancak kadınlarımız bu kurslarımıza daha fazla ilgi göstererek kendilerine hem uğraşacak hobiler bulmuş hem de maddi gelir elde etmek için azimle hedefledikleri noktaya ulaşmışlardır" dedi.



"Projemiz Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayesinde gelişti"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan ve sürdürülen TOGEM projesine de değinen Ak, "1071 Kadın Girişimcilik Sertifikası edindirme çalışmamız ayrı bir proje olarak kadınlarımızı toplumsal kalkınmaya dahil etmiştir. Bu projemiz Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayesinde geliştirilen bir projesiydi. Bu sertifikayı alan hanımefendiler TOGEM'den aldıkları karşılıksız kredilerle iş yeri kurdular. Yanlarında çalıştırdıkları kişilere sundukları katkıyla ilçemizin kalkınmasına olumlu hizmetler verdiler. Bu bakımdan Keçiören Belediyesi her daim sosyal belediyecilik çalışmalarıyla Türkiye'de örnek gösterilen bir belediye olmuştur. Keçiören Belediyesi, Bacıyan-ı Rum anlayışını her zaman yaşatmış, yaşatmaya da devam edecektir. Bu vesileyle Bacıyan-ı Rum Sempozyumu'nun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

