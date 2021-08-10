Back 4 Blood sistem gereksinimleri! Back 4 Blood Kaç GB?

Bu yazımızda Back 4 Blood sistem gereksinimleri, oyunun hikayesi, karakterleri ve ücreti gibi detaylara bu yazımızda toplu bir şekilde göz atıyoruz. Left 4 Dead serisinin yaratıcılarının elinden çıktığı dile getirilen oyun, Turtle Rock Studios tarafından geliştiriliyor ve Warner Bros. Games tarafından yayınlanıyor. İşte, Back 4 Blood sistem gereksinimleri!

Back 4 Blood Hikayesi

Back 4 Blood, insanlığın çoğunun ya yok olduğu ya da çoğuna hastalık bulaştığı, korkunç bir salgından sonrasını konu almaktadır. Başlarından geçen kabus gibi olaylar sonrasında güçlenmiş ve insanlığı kurtarmak için gereken cesareti içlerinde bulmuş, kendilerine Temizlikçiler diyen bir grup deneyimli felaketzede, dünyadan geriye kalanları kurtarmak için parazitler tarafından ele geçirilmiş, Parazitli olarak bilinen canavarlara karşı savaşmak için bir araya geldi.

Back 4 Blood Karakterleri

Back 4 Blood içerisinde seçebileceğiniz toplamda sekiz karakter bulunuyor. Her karakterin kendine özel bir hikayesi bulunurken, ayrıca hikaye ile paralel olarak karakterlerin özel yönleri de bulunuyor.

Hoffman

Kıyamet gününe hazırlanan "Prepper" topluluğundan olduğu çok belli olan Hoffman karakteri belirtilene göre çok titiz biri, komplo teorisyeni ve hevesle kıyamete hazırlanan bir insan. Bu özellikleri karaktere her öldürmeyle cephane elde etme, artı bir saldırı eşyası yuvası ve takım cephane kapasitesi arttırma gibi özel yetenekler kazandırıyor.

Walker

İkinci karakter Elijah Walker'ın hikayesinde ise en önemli detay eski Komando ve savaş gazisi olarak oyunda yer alması. Karakterin bu geçmişi oyun içinde isabetli öldürmelerin isabetliliği artırması, ekstra hasar ve takım canı gibi yetenekler katıyor.

Doktor

İsminden de anlaşılacağı gibi Doktor karakteri geçmişindeki mesleği ile oyunda ön plana çıkıyor. Doktor eşyalar olmadan da canı düşük olan takım arkadaşlarını iyileştirebiliyor, iyileşme etkinliği, takım travma direnci gibi ek yeteneklere sahip.

Anne

Anne karakteri de Doktor gibi takımı destekleyici bir özelliğe sahip. Amacının parazitlilerden intikam almak olduğu dile getirilen Anne, hızlı dirilme, ekstra destek envanteri ve ekstra takım canı ile geliyor.

Holly

Çivili beyzbol sopası ile dikkat çeken Holly Forrester, yakın dövüş oyuncularını mutlu edecek gibi görünüyor. Karakter her öldürmede enerji yeniliyor, hasar direncine ve takım enerjisine katkı sağlayabiliyor.

Evangelo

Evangelo ise ekibin en hızlı ve en genç üyelerinden biri. Karakter bu hızı sayesinde boğuşmalardan kaçma, enerji yenilemesi ve takım hareket hızı ek yeteneklere sahip olmuş görünüyor.

Karlee

Karlee ise tehlikeleri sezme yeteneğinin haricinde ekstra hızlı envanter ve takım kullanım hızı ile stratejik bir karakter olduğunu ortaya koyuyor.

Jim

Ekibin son üyesi Jim ise doğa ve avcılık ile iç içe olan bir karakter. Bu geçmişi karaktere isabetli öldürmelerin hasarı artırması, ekstra dürbün görüş hızı ve takım zayıf nokta hasarı gibi yeteneklere sahip.

Back 4 Blood Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Intel Core i5-8400 ya da AMD Ryzen 7 1800X

Ekran Kartı: GeForce GTX 970 ya da Radeon RX 590

RAM: 12 GB

Depolama Alanı: 25 GB

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

DX: DirectX 11

Back 4 Blood Kaç TL?

Şu sıralar kapalı beta süreci devam eden oyuna oyuncular Twitch Dropları sayesinde giriş yapabiliyor. Fakat oyunu satın almak isteyen oyuncular birçok platform üzerinden ön sipariş sürecine dahil olabiliyorlar.

Microsoft Store, Playstation Store, Steam ve Epic Games Store üzerinden satın alabileceğiniz oyunun başlangıç sürümü şu anda bilgisayar platformu için 249 TL, Deluxe sürümü 375 TL ve Ultimate sürümü 399 TL karşılığında satın alınabiliyor.

Oyunun normal sürümü Playstation 4 ve 5 platformlarında ise 599 TL'den başlayan normal sürüm, Deluxe sürümünde 859 TL, Ultimate sürümünde ise 999 TL'lik bir fiyat etiketine sahip.

Sizler Back 4 Blood sistem gereksinimleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce oyunun sistem gereksinimleri beta sürümünden çıkınca güncellenecek mi?