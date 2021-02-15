Backbone: Prologue, Humble Bundle ve Steam'de ücretsiz olarak oyuncularla buluşacak - Son Dakika
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Backbone: Prologue, Humble Bundle ve Steam'de ücretsiz olarak oyuncularla buluşacak

Backbone: Prologue, Humble Bundle ve Steam'de ücretsiz olarak oyuncularla buluşacak

15.02.2021 11:09

Backbone: Prologue'u ücretsiz olarak indirebilir olacak böylece oyun keyfinize kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Humble Bundle ve Steam'de ücretsiz olan Backbone: Prologue oyuncular için yeni bir deneyime kapı açacak. Backbone: Prologue sistem gereksinimleri neler?

Backbone: Prologue oyun platformunda oyunseverler için bedava oldu. Humble Bundle üzerinden alacağınız kodu Steam üzerinde kullanmanız gerekiyor. Epic Games'in her hafta artık ücretsiz bir şekilde oyunseverlere süpriz yaparak oyun verdiğini biliyoruz. Ancak bu tarzda bedava oyun veren tek oyun platformu Epic Games değil. Diğer bir çok platformda ücretsiz olarak kullanıcılara oyunlar veriliyor. Humble Bundle'da bu platformlardan bir tanesi.

HUMBLE BUNDLE OYUNU NASIL ALINIR?

Öncelikli olarak Humble Bundle hesabınızın olması gerekmektedir.Hesap açıktan sonra oyunun ana sayfasını girip oyunu sepetinize ekleyebilirsiniz. Şuanda aşırı ilgiden dolayı şöyle bir uyarı ile karşılaşabilirsiniz."DİKKAT! Backbone: Prologue (Steam) için Steam anahtarlarımız tükendi, ancak daha fazlası yolda! Daha fazla Steam anahtarı alır almaz bunları indirme sayfanıza ekleyeceğiz. Gecikme için özür dileriz!" Bu sebepten ötürü kod ilerleyen günlerde hesabınıza gönderilecektir.

BLACKBONE: PROLOGUE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Bellek: 8 GB

Grafik Kartı: NVIDIA GeForce GTX 950

İşlemci: Intel Pentium 4 4.00GHz

Dosya Boyutu: Bilinmeyen

İşletim Sistemi: Windows 7

Minimum:

Bellek: 4 GB

Grafik Kartı: NVIDIA GeForce GTX 760

İşlemci: Intel Pentium 4 1.80GHz

Dosya Boyutu: 1 GB

İşletim Sistemi: Windows 7

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SON DAKİKA: Backbone: Prologue, Humble Bundle ve Steam'de ücretsiz olarak oyuncularla buluşacak - Son Dakika
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