Bad Boys 4 Filmi - Son Dakika

Aksiyon komedi film serisi Bad Boys'un dördüncü devam halkası Bad Boys 4'ün başrollerinde yine Will Smith ve Martin Lawrence yer alıyor.
Yönetmen: Adil Er Arbi, Bilal Fallah
Senaryo: Chris Bremner, George Gallo
Oyuncular: Will Smith, Martin Lawrence, Derrick Gilbert, Ryan Castle
Filmin Türü: Aksiyon
Orijinal Adı: Bad Boys 4
Yapımcı Firma: Sony Pictures
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: Warner Bros Turkey
Vizyon Tarihi: 01.01.2070
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