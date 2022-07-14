ARAXAN SAĞ SANCAĞI, 14 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde yer alan Badain Jaran Çölü'ndeki mega kumullar ve bu kumulların arasındaki göl havzaları bölgede yeri doldurulamaz bir doğal miras oluşturuyor.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Moğolistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Badain Jaran Çölü'nün Kuş Bakışı Görünümü Nefes Kesiyor - Son Dakika

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