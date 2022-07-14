Badain Jaran Çölü'nün Kuş Bakışı Görünümü Nefes Kesiyor - Son Dakika
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Badain Jaran Çölü'nün Kuş Bakışı Görünümü Nefes Kesiyor

14.07.2022 13:50
Badain Jaran Çölü'nün Kuş Bakışı Görünümü Nefes Kesiyor

ARAXAN SAĞ SANCAĞI, 14 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde yer alan Badain Jaran Çölü'ndeki mega kumullar ve bu kumulların arasındaki göl havzaları bölgede yeri doldurulamaz bir doğal miras oluşturuyor.

ARAXAN SAĞ SANCAĞI, 14 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde yer alan Badain Jaran Çölü'ndeki mega kumullar ve bu kumulların arasındaki göl havzaları bölgede yeri doldurulamaz bir doğal miras oluşturuyor.

Badain Jaran Çölü'nün Kuş Bakışı Görünümü Nefes Kesiyor

Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde yer alan Badain Jaran Çölü'nün havadan görünümü, 13 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Bei He/Xinhua)

Badain Jaran Çölü'nün Kuş Bakışı Görünümü Nefes Kesiyor

Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde yer alan Badain Jaran Çölü'ndeki bir gölün havadan görünümü, 13 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Bei He/Xinhua)

Badain Jaran Çölü'nün Kuş Bakışı Görünümü Nefes Kesiyor

Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde yer alan Badain Jaran Çölü'nden bir manzara, 13 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Bei He/Xinhua)

Badain Jaran Çölü'nün Kuş Bakışı Görünümü Nefes Kesiyor

Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde yer alan Badain Jaran Çölü'nden bir manzara, 13 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Bei He/Xinhua)

Badain Jaran Çölü'nün Kuş Bakışı Görünümü Nefes Kesiyor

Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde yer alan Badain Jaran Çölü'nde bir deve görülüyor, 13 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Bei He/Xinhua)

Badain Jaran Çölü'nün Kuş Bakışı Görünümü Nefes Kesiyor

Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde yer alan Badain Jaran Çölü'nün havadan görünümü, 13 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Bei He/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Moğolistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Badain Jaran Çölü'nün Kuş Bakışı Görünümü Nefes Kesiyor - Son Dakika

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