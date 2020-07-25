Badal Tüneli'nde sona gelindi - Son Dakika

Badal Tüneli'nde sona gelindi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Amasya'da Badal Tüneli inşaatını inceledi.

Badal Tüneli'nde sona gelindi, System.String[]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Amasya'da Badal Tüneli inşaatını inceledi.

Osmancık- Merzifon karayolu üzerinde yapımı süren Badal Tüneli hakkında bilgi alan Bakan Karaismailoğlu yaptığı açıklamada, "844 metre uzunluğunda, 2x2 çift tüpten oluşan Badal Tüneli'nde sona gelindi. Tünel, Osmancık-Merzifon karayolunda kaza kara noktası olarak tespit edilen noktadaki stratejik konumlandırmasıyla sürüş emniyetini sağlayacak" dedi.

İnceleme sırasında Bakan Adil Karaismailoğlu'na Amasya Valisi Mustafa Masatlı ve milletvekilleri eşlik etti. - AMASYA

Adil Karaismailoğlu, Merzifon, Osmancık, Amasya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2020 01:51

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Badal Tüneli'nde sona gelindi - Son Dakika

Son Dakika

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