Badalıoğlu Mezarı Başında Anıldı

Zonguldak'lı futbolcu Muzaffer Badalıoğlu vefatının 30.yılında mezarı başında anıldı.

Zonguldak'lı futbolcu Muzaffer Badalıoğlu vefatının 30.yılında mezarı başında anıldı.



Samsunspor kafilesi ile 20 Ocak 1989 yılında Malatyaspor deplasmanına giderken Havza ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Zonguldak'lı futbolcu Muzaffer Badalıoğlu, ölümünün 30.yılında Asri mezarlıkta bulunan kabri başında anıldı. Anma programına, AK Parti Milletvekili Polat Türkmen, Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun, AK Parti Belediye Başkan adayı Ömer Selim Alan, Zonguldak Kömürspor altyapı Antrenörü Muhammet Şafak, sporcular ve antrenörler katıldı.



Badalıoğlu'nun mezarı başında Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dua edildi. - ZONGULDAK

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