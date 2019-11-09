Son Dakika Haberleri: Bade İşçil'den Malkoç Süalp açıklaması
Son Dakika Magazin Bade İşçil'den Malkoç Süalp açıklaması

Bade İşçil'den Malkoç Süalp açıklaması

6 saat önce

İşçil, eski eşi Malkoç Süalp'in oğlunun yanında küfürlü konuştuğu için 15 yaşındaki bir çocuğu dövdüğü iddiası hakkında şöyle dedi: "Ne Malkoç'ta ne de onu sinirlendiren çocukta hata bulabilirim. Malkoç durup dururken bir şey yapmaz ama tepkisi de bu olmamalıydı.

Bade İşçil'den Malkoç Süalp açıklaması, System.String[]

İşçil, eski eşi Malkoç Süalp'in oğlunun yanında küfürlü konuştuğu için 15 yaşındaki bir çocuğu dövdüğü iddiası hakkında şöyle dedi:


"Ne Malkoç'ta ne de onu sinirlendiren çocukta hata bulabilirim. Malkoç durup dururken bir şey yapmaz ama tepkisi de bu olmamalıydı. Talihsiz bir olay."

İşçi, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 09:30 
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