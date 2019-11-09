Bade İşçil'den Malkoç Süalp açıklaması

İşçil, eski eşi Malkoç Süalp'in oğlunun yanında küfürlü konuştuğu için 15 yaşındaki bir çocuğu dövdüğü iddiası hakkında şöyle dedi:



"Ne Malkoç'ta ne de onu sinirlendiren çocukta hata bulabilirim. Malkoç durup dururken bir şey yapmaz ama tepkisi de bu olmamalıydı. Talihsiz bir olay."