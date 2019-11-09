Bade İşçil'den Malkoç Süalp açıklaması
6 saat önce
İşçil, eski eşi Malkoç Süalp'in oğlunun yanında küfürlü konuştuğu için 15 yaşındaki bir çocuğu dövdüğü iddiası hakkında şöyle dedi: "Ne Malkoç'ta ne de onu sinirlendiren çocukta hata bulabilirim. Malkoç durup dururken bir şey yapmaz ama tepkisi de bu olmamalıydı.
İşçil, eski eşi Malkoç Süalp'in oğlunun yanında küfürlü konuştuğu için 15 yaşındaki bir çocuğu dövdüğü iddiası hakkında şöyle dedi:
"Ne Malkoç'ta ne de onu sinirlendiren çocukta hata bulabilirim. Malkoç durup dururken bir şey yapmaz ama tepkisi de bu olmamalıydı. Talihsiz bir olay."
Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 09:30
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