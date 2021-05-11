Bade İşçil: Mösyö sıkıntılı bir dönemde

Ünlü oyuncu, köpeğinin sıkıntılı bir dönemden geçtiğini söyledi: "Hormonları gereği dişilere duyarlı olduğu bir döneminde. Kısırlaştırmakla kısırlaştırmamak arasında kaldık. Zaten baba oldu, 8 yaşında artık. Bu yaştan sonra kısırlaştırmak istemedim. Doğasına karşı çıkmak da istemiyorum, fakat yavru sahiplendirmek de zor."

Bade İşçil'e oyunculukla ilgili sorular da yöneltildi. Oyuncu, pandemi döneminde yeni proje kabul etmediğini anlattı: "Bu aralar evdeyim, bir şey yapmıyorum. Sadece köpeğimi gezdirmeye çıkıyorum, bana da yürüyüş oluyor. Onun dışında korkudan hiç çıkamıyorum dışarı. Yeni başlayacak bir projenin içine de o yüzden dahil olmadım."