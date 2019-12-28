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Bade İşcil: Tombala oynayıp, mısır yiyeceğiz
6 saat önce
Oğlu ile alışverişe çıkan oyuncu, "Yılbaşında ne yapacaksınız?" sorusuna "Ailemle birlikte evimde olacağım. İnanır mısınız tombala oynayıp mısır yiyeceğiz" yanıtını verdi.
Oğlu ile alışverişe çıkan oyuncu, "Yılbaşında ne yapacaksınız?" sorusuna "Ailemle birlikte evimde olacağım. İnanır mısınız tombala oynayıp mısır yiyeceğiz" yanıtını verdi.
Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 09:31
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