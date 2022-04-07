Badem ağaçları bu yıl zamanında çiçek açtı - Son Dakika
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Badem ağaçları bu yıl zamanında çiçek açtı

07.04.2022 11:17

Badem ağaçları bu yıl zamanında çiçek açtıKÜTAHYA Kütahya'da badem ağaçları çiçek açtı, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Badem ağaçları bu yıl zamanında çiçek açtı

KÜTAHYA Kütahya'da badem ağaçları çiçek açtı, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Kütahya'da bu yıl sert geçen kışın ardından yerini güneş aldı. Havaların ısınmaya başlaması ile birlikte, Hıdırlık ve Hisar bölgesinin eteklerindeki adem ağaçları beyaza büründü. Arıların da açan badem çiçeklerinden bal toplamaya başladığı görüldü.

İradi İşleyen isimli vatandaş, sert geçen kışın ardından havaların ısınması ile birlikte badem ağaçlarının çiçek açmaya başladığını ifade etti. Geçen yıl kış mevsiminin ılıman geçmesinden dolayı badem ağaçlarının Şubat ayının sonlarına doğru çiçek açtığını anımsatan İşleyen, "Bilindiği gibi, bu yıl kış ayı sert geçti. Bu sebeple badem ağaçlarının çiçekleri yeni yeni uyanmaya başladı. Geçtiğimiz yıl dondan dolayı çiçekler döküldü. Bu yıl çiçeklerin zamanında açması sanki bol mahsulün habercisi" diye konuştu.

Kütahya'nın tarihi bölgeleri olan Hisar ve Hıdırlık'taki güzellik, İHA tarafından havadan da görüntülendi.

Badem ağaçları bu yıl zamanında çiçek açtı
Badem ağaçları bu yıl zamanında çiçek açtı
Badem ağaçları bu yıl zamanında çiçek açtı

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Kütahya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Badem ağaçları bu yıl zamanında çiçek açtı - Son Dakika


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