Badem ağaçları erken çiçek açtı - Son Dakika

Badem ağaçları erken çiçek açtı

MARDİN - Mardin'de badem ağaçları bu yıl da erken çiçek açtı.

Kızıltepe ilçesine bağlı Akçapınar köyünde badem yetiştiriciliği önem taşıyor. Köy Muhtarı Abdulvahap Türk, badem ağaçlarının bu yıl da yine erken çiçek açtığını belirtti. Normalde nisan ayının başlarında ağaçların çiçek açmaya başladığını belirten Türk, "Badem çiçekleri bu yıl biraz erken açtı. Hava sıcaklığı ve yağmurun yağmaması, az yağması ile çiçekler çok erken açmaya başladı. Gelin gibi açmış çok güzel açmışlar. Çağladan verim almak ile ilgili şu anda ne olacağını bilmiyoruz. Hava şartlarına bağlı bu durum dolu yağmazsa güzel bir verim alacağımızı düşünüyoruz. Köyümüzün çağlası çok meşhurdur. Çevreden herkes gelir çağla yer burada gider. Çok da güzel misafir ederiz gelenleri. Gelip çağlalarını yiyip giderler" dedi.